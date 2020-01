Prvé REAKCIE politikov na zadržali Dobroslava Trnku: Čaputová hovorí o prelome!

Správa o zadržaní Dobroslava Trnku je pre slovenskú spravodlivosť prelomová. Napísala to prezidentka Zuzana Čaputová na svojom facebookovom profile. Reagovala tak na jeho zadržanie políciou. Trnku dnes ráno zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA).

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Prelomová správa pre Slovensko

„Správa o zadržaní jedného z bývalých najmocnejších mužov v štáte, Dobroslava Trnku, je pre spravodlivosť na Slovensku prelomová. Platilo by to tiež o hociktorom inom štáte, kde by sa šéf prokuratúry ocitol za mrežami a čelil by rozhodovaniu o väzobnom stíhaní za trestnú činnosť. Aby mohol nastať v našej justícii skutočne očistný proces, potrebujeme poznať pravdu a tú sa, verím, dozvieme v spravodlivom procese s pánom Trnkom aj so všetkými ďalšími, ktorí sa s ním na zneužívaní spravodlivosti podieľali. Úlohou prokuratúry, súdov a polície aj naďalej zostáva vysporiadať sa s tými z vlastných radov, ktorých kredit vyvoláva oprávnené pochybnosti verejnosti a znižuje autoritu a dôveryhodnosť týchto inštitúcií. Každý krok k očiste dôveru posilňuje,” uviedla prezidentka.

Podľa Pellegriniho ide o dôkaz, že nie sú žiadne chránené osoby

Zadržanie Dobroslava Trnku dokazuje, že na Slovensku nie sú žiadne chránené osoby, ktorých by sa zákon netýkal. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v reakcii na dnešný ranný zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) u bývalého generálneho prokurátora. Informáciu priniesla polícia na sociálnej sieti. Bývalému šéfovi prokuratúry pribudlo obvinenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

„Zásah ukazuje, že dnes neexistujú nijaké chránené osoby, voči ktorým by orgány činné v trestnom konaní nemohli zasiahnuť, pokiaľ majú podozrenia z porušenia zákona. Rozviazanie rúk polícii a nové zákonné postavenie policajného prezidenta boli kľúčovými krokmi k dosiahnutiu tohto stavu. S o to väčším znepokojením vnímam posledné výroky opozície, že pozíciu policajného prezidenta treba opäť spolitizovať,“ uviedol Pellegrini v reakcii, ktorú poskytla jeho hovorkyňa Patrícia Macíková.

Danko tvrdí, že každý vo funkcii musí znášať následky

Každý v akejkoľvek štátnej funkcii je zodpovedný za svoje konanie a musí znášať dôsledky. Vyhlásil to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Reagoval tak na štvrtkové zadržanie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku v súvislosti s trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

"To už bola podľa mňa nevyhnutnosť. Som rád, že si polícia plní svoju prácu. Pán Trnka musí vysvetliť svoje konanie. Pre mňa bolo šokujúce sa dozvedieť, že generálny prokurátor mal v kancelárii kameru. Teraz treba nechať pracovať políciu a politici sú tí poslední, ktorí by mali takéto kroky hodnotiť," povedal Danko.

Podpredseda NR SR Hrnčiar hovorí o desaťročnom omeškaní

Podľa podpredsedu parlamentu Andreja Hrnčiara zásah voči Trnkovi mešká už 10 rokov. "Nahrávka rozhovoru medzi bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom a exministrom Jánom Počiatkom bola pre všetkých desivá formou aj obsahom. Nepotreboval som ju však vidieť na to, aby som vedel, že spravodlivosť má s bývalým šéfom prokuratúry nevyrovnané účty. Tento pán a jeho kumpáni totiž stáli za dlhoročnými problémami mesta Martin s podvodnou pohľadávkou, za ktorú napokon Martinčania zaplatili nútenou správou, exekúciou i miliónmi eur," začal Hrnčiar.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

Hrnčiar spomína na časy, kedy bol primátorom Martina. "Ako vtedajší primátor mesta som zdedil problém s niekdajším nepodareným plánom vybudovať na Martinských Holiach lyžiarske stredisko s účasťou mesta. Na konci tohto plánu bol podvod v podobe vymyslenej pohľadávky na niekoľko miliónov eur, ktorú mal Martin „zatiahnuť“ zo svojej pokladnice. Štyrikrát bolo mesto úspešné na súdoch a prípad by smeroval k jasnému koncu, keby v roku 2010 niekoľko dní pred skončením ročnej dovolacej lehoty nepodal z ničoho nič v Trnkovom mene jeho zástupca Ladislav Tichý mimoriadne dovolanie na Najvyšší súd. Tam už dostal vec ten „správny“ senát a výsledkom vyčerpávajúceho niekoľkoročného boja na všetkých justičných inštanciách bolo zaplatenie takmer siedmich miliónov eur špekulantom ako to najmenšie možné zlo," myslí si podpredseda Národnej rady SR.

"Teší ma, že NAKA voči Trnkovi konečne zasiahla. Z môjho pohľadu však tento zásah desať rokoch mešká. A okrem spravodlivosti by som pánu bývalému generálnemu prokurátorovi s radosťou dožičil aj hmotnú zodpovednosť za účet, ktorý namiesto neho a jeho kamarátov v talároch zaplatili všetci Martinčania," uzavrel Hrnčiar.

K prípadu sa vyjadril aj Puškár

Zaujímavým faktom je, že k prípadu zadržania Trnku sa vyjadril aj Peter Puškár, ktorý sa v minulosti politicky angažoval.

Zdroj: Facebook/JUDr. Peter Puškár

Matovič začal prirovnaním

Opozičný líder Igor Matovič sarkasticky prirovnal zadržanie Trnku k zberu trniek ako prírodných plodov. "Takže NAKA zrejme čakala až bude pekne omrznutý, lebo teraz bude "sladší a mäkší," povedal Matovič a vzápätí dodal hypotézu o "guľke do hlavy". Tiež si myslí, že Trnkov trezor je mimoriadne bohatý.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

NAKA poskytla čas na zametenie stôp

"V čase, kedy má slovenská polícia v porovnaní s inými európskymi krajinami najnižšiu mieru dôvery ľudí, sme očakávali dramaticky akčnejší prístup voči Dobroslavovi Trnkovi. Čas, ktorý mu takto NAKA zbytočne poskytla na zametenie stôp a dohodnutie postupu so svojimi skorumpovanými priateľmi, úplne zbytočne sťaží ďalšie procesy vedúce k uplatneniu spravodlivosti," myslí si Matovič.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Tomu prekáža, že domové prehliadky neprebehli aj u ďalších ľudí. "Obdobne nepochopiteľne NAKA dodnes nevykonala domové prehliadky a nezadržala ani Moniku Jankovskú, Jána Počiatka, Norberta Bödöra a ďalších, ktorí v rukách spravodlivosti mali skončiť už veľmi dávno," uzavrel.

Konzervatívci hovoria o smutnej vizitke

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyhlásilo, že je smutnou vizitkou našej krajiny, že bývalého generálneho prokuratúra zadržala NAKA. Zároveň je to však podľa hnutia aj dobrou správou pre Slovensko. „Nikdy nie je neskoro začať budovať krajinu, v ktorej funguje spravodlivosť. Ak polícia začne konečne robiť to, čo má robiť, tak tých ‚veľkých rýb' bude v celách pribúdať," uviedlo KDH vo vyhlásení, ktoré zaslal hovorca hnutia Stano Župa. Zabezpečiť spravodlivosť je podľa KDH základná úloha štátu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Ak to nedokáže, štát zlyháva a sekundárnym efektom je aj nárast extrémizmu. Ak na Slovensku bude fungovať spravodlivosť, prestane rásť aj extrémizmus," uzavrelo hnutie.

Načo čakali? Pýta sa Sulík

Predseda liberálne SaS Richard Sulík je znepokojený tým, aký čas si na zadržanie dala samotná NAKA. „Už pred dvomi mesiacmi sme hovorili, aby bol Dobroslav Trnka vyšetrovaný vo väzbe, pretože bolo pri najmenšom zrejmé, že bude mať možnosť ovplyvňovať vyšetrovanie. Otázkou teraz je, komu všetkému pomohol čas, ktorý dala polícia Dobroslavovi Trnkovi na slobode. Prečo polícia konala až teraz? Načo čakali? Potreboval ešte pozametať stopy?“ pýta sa predseda SaS Richard Sulík.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Strana SaS si myslí, že bude veľmi náročné dočkať sa celej pravdy a spravodlivého procesu. „Trnka je stelesnením mafie, ktorá tu počas vlády Smeru rozťahovala svoje chápadlá. Polícia by však mala v záujme očisty justície konať ráznejšie. NAKA by si tak mala prísť, okrem Trnku, aj pre Počiatka, Bödöra či iných. Až vtedy by sme možno všetci s údivom pozerali, ako by ich cela donútila rozprávať,“ doplnil poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre spravodlivosť Alojz Baránik.

Alojz Baránik Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Po dlhých rokoch prepojenia mafie na rôznych ústavných činiteľov sa konečne začalo niečo diať. Pevne verím, že po riadnom prešetrení budú pykať za svoje činy všetci, ktorí boli zapojení do tejto siete. Myslím a dúfam, že toto je presne typ človeka čo bude spievať, aby si aspoň trochu pomohol," vyjadrila sa tímlíderka pre zdravotníctvo zo SaS Jana Cigániková.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

PS/Spolu dnešok chápe ako očakávaný krok

"Zadržanie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku je správnym, logickým a očakávaným krokom, ktorý veríme, že bude smerovať k naplneniu spravodlivosti. Na obnovu dôvery v štát a jeho inštitúcie však potrebujeme viac," tvrdí koalícia PS/Spolu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"K zadržaniu dochádza týždne po tom, ako celá krajina videla jeho dohadovanie kšeftov s vtedajším ministrom Počiatkom či ako si necháva rozkazovať od mafiána Kočnera. Trnku v putách navyše sledujeme v čase, keď Jankovská, Počiatek a Bödör behajú na slobode. Dnešné zadržanie Trnku je vo férovej krajine s fungujúcou spravodlivosťou úplne normálna vec a nevyhnutné minimum. U nás je to žiaľ dôvod na oslavu. Na to, aby mohli ľudia dôverovať spravodlivosti a inštitúciám, ktoré ju majú zabezpečovať nestačí len vymeniť figúrky," myslia si prograsívci.

Kollárovci hovoria o najprospešnejšej akcii polície

Kollárovci hodnotia zadržanie ako pozitívnu vec. „Dnešné trnkobranie je jednou z najprospešnejších akcií slovenskej polície. Uvidíme, či dnešné ráno je len počiatkom a zároveň koncom, alebo to bude mať aj pokračovanie,“ tvrdí tlačové oddelenie hnutia Sme rodina.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Podľa Remišovej Trnka zneužíval svoju funkciu

"Z Kočnerových nahrávok vyplýva, že prokurátor Dobroslav Trnka dlhodobo zneužíval svoju funkciu v prospech zločinu. V takejto vážnej veci by ho polícia mala stíhať väzobne, pretože ťažko nájsť väčší zločin, ako keď najvyššie postavený zástupca štátu v systéme spravodlivosti zneužíva svoju funkciu v prospech mafie. Tieto podozrenia boli známe už niekoľko rokov a je obrovská chyba, že Trnka mohol aj napriek podozreniam vykonávať funkciu prokurátora. Kočnerom a Dobroslavom Trnkom to však nekončí. Policajný prezident a prokuratúra majú však pred sebou naliehavú úlohu, aby zabezpečili, že všetci, ktorí pomáhali Kočnerovi rozkladať systém spravodlivosti zvnútra, vrátane Kočnerových sudcov, prokurátorov a Kočnerových vyšetrovateľov budú tvrdo potrestaní,” povedala Veronika Remišová, podpredsedníčka strany Za ľudí.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Šeliga vraví, že ide o jedno z chápadiel mafie

“Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka nie je hlavou mafie, ktorá ovládala tento štát. Je len jedným z chápadiel, ktoré pomáhalo kryť gaunerov, ktorí páchali ťažké zločiny proti štátu, proti konkrétnym ľuďom. Všetky kauzy, ktoré Trnka riešil by mala prokuratúra znova preveriť a vyšetriť. Celá verejnosť oceňuje zadržanie Dobroslava Trnku. Stále však máme nezodpovedané tri otázky. Prečo to trvalo až 2 mesiace od trestného podania, ktoré sme podali? A prečo nebol zadržaný aj Ján Počiatek, Monika Jankovská?” povedal Juraj Šeliga, podpredseda strany Za ľudí.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Čakajú na Počiatka

Demokratická strana po zadržaní bývalého generálneho prokuratúra Dobroslava Trnku vyzvala na zadržanie a väzobné stíhanie exministra financií Jána Počiatka. „Ján Počiatek na základe svojich znalostí zo zákulisia, konexií a rozsiahleho majetku má všetky prostriedky na to, aby ovplyvňoval svedkov, pokúsil sa o útek a súčasne bol ohrozený na živote zo strany tých, ktorým môže jeho svedectvo zavariť. Zároveň platí aj psychologický dôvod – iné je byť stíhaným vo svojej vile v Cannes a iné v Leopoldove,“ uviedol poslanec NR SR Ľubomír Galko.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zároveň DS očakáva, že polícia a prokuratúra vykonávajú bezodkladne všetky dostupné kroky, ktoré zabránia možnému prevodu majetku Jána Počiatka na iné osoby. Ján Počiatek sa na videonahrávke pri rozhovore s Dobroslavom Trnkom smeje, ako Ján Slota oklamal Roberta Fica a obral slovenských daňových poplatníkov o miliardy korún.

Druckerovci držia palce vyšetrovateľom

„Už dlho tvrdíme, že bývalý generálny prokurátor má byť väzobne stíhaný. Držíme palce všetkým prokurátorom, vyšetrovateľom a sudcom, aby výsledkom ich práce boli spravodlivé tresty pre tých, ktorí denne zneužívali svoje vysoké pozície a podieľali sa na zločinoch v našej krajine," napísala na sociálnej sieti strana Dobrá voľba exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Vyšetrovateľ NAKA obvinil Dobroslava Trnku 18. decembra a dnes ho polícia zadržala pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ako uviedla polícia na svojom facebookovom profile, obvinený sa skutku dopustil v období rokov 2007 až 2014, keď ako verejný činiteľ nesplnil povinnosť vyplývajúcu preňho z Trestného poriadku a po prevzatí zvukovej nahrávky zo spravodajskej operácie Slovenskej informačnej služby pod krycím názvom Gorila, z ktorej vyplývalo podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov, od Mariana K., nahrávku ukrýval a neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní. Podľa polície chcel získať majetkový prospech za to, že pomôže osobám na nahrávke.