Slováci, majte sa na pozore: Varovanie pred hmlou, je potrebné jazdiť opatrne

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/AP Photo/Mindaugas Kulbis

BRATISLAVA - Meteorológovia upozorňujú na výskyt hmly, a to hlavne v regiónoch Gemer, Spiš a v okolí Košíc. Výstraha prvého stupňa platí až do nedele 12. 1. do 10.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na webovej stránke.