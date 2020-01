Karma ho dobehla: Člen Kotlebovej strany nadával policajtom, teraz sa na ňom všetci smejú

Takto na svojom profile opísal situáciu člen Kotlebovej strany Marek Darmo: Zdroj: FB/ M. D.

Príspevok, ktorý sa zjavil na jeho FB profile, vzápätí na svojej stránke zverejnil a okomentoval aj Mic Šándy/‎Poradca Policajta: Zdroj: FB/M. D.

"⚠️Hystéria za dve fotky s policajtmi!⚠️ Takmer 1.500 lajkov, stovky komentárov a zdieľaní má tento príspevok, ktorého autor za použitia kardinálnych gramatických chýb obvinil policajtov z nedodržania pravidiel cestnej premávky, čo dokazuje dvomi fotografiami z jeho následného zastavenia hliadkou. Len krátky exkurz do zákona č. 8/2009 Z. z., kde podľa § 4 ods. 2 písm. m) tohto zákona vodič nesmie počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla; to neplatí pre vodiča vozidla ....., ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov,.... pri plnení svojich úloh. Obvinenie policajtov z telefonovania za volantom týmto príspevkom je podobné, ako by policajti obvinili vodiča z nepoužitia bezpečnostného pásu a do priestupkového spisu doložili jeho fotografiu, ako si sedí doma na gauči. Váha tohto obvinenia si nezasluhuje bližší komentár, autorovi však prajeme, aby ho policajti ani v prípade, že by spáchal priestupok, neurážali tým, že je obyčajný sráč."

​Nasledovali nelichotivé komentáre verejnosti na Facebooku na adresu arogantného vodiča, ale aj spochybňujúce otázky, ako to, že policajt za volantom dostával pokyny od nadriadeného cez mobil, a nie cez vysielačku?

Napokon sa k celej veci oficiálne na svojej stránke vyjadrili aj policajti: