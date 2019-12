Dodávatelia zdravotníckych pomôcok evidujú okolo 65 miliónov eur neuhradených pohľadávok

Ako uviedla, oddlženie pohľadávok sa realizovalo v súlade s plánmi Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a členovia SK+MED, ktorí sa do toho zapojili z existenčných dôvodov, získali časť svojich pohľadávok. Pohľadávky boli vyplatené so znížením o skonto, ktoré si MZ SR účtuje. "Nemáme žiadne informácie od MZ SR, ako sa budú uvedené pohľadávky spracovávať. Už dnes evidujeme priemernú dobu splatnosti 260 dní," dodala Danková. Asociácia síce hodnotí rok 2019 ako stabilný, čo sa týka vývoja oddlženia pohľadávok, doteraz však podľa jej výkonnej riaditeľky nemá žiadnu predstavu od regulátora, ako chce riešiť pohľadávky do budúcnosti.

V oblasti propacientskej orientácie hodnotí SK+MED rok ako veľmi pozitívny nielen pre rozvíjajúcu sa spoluprácu s rôznymi pacientskymi organizáciami, ale najmä pre začatie mediálnej kampane "Zdravé raňajky s SK+MED". Asociácia prostredníctvom nej prináša pacientom a verejnosti informácie o možnostiach a dostupnosti inovatívnych zdravotníckych pomôcok.

Ako najväčšie problémy roka vníma Danková chýbajúce ozdravné plány nemocníc vzhľadom na pohľadávky voči nim, tlak výlučne na ekonomickú stránku zdravotníckej pomôcky bez zreteľu na kvalitu a benefity pre pacientov či politický neúspech v oblasti stratifikácie nemocníc. Úspechom je podľa nej zabránenie možnosti opätovného použitia jednorazových zdravotníckych pomôcok, ktoré hrozilo v novelizácii zákona o liekoch. Ako neúspechy hodnotí SK+MED stagnujúcu víziu v oblasti riešenia pohľadávok či nekvalitné dáta v oblasti vykazovania zdravotníckych výkonov, na ktoré sú mnohé spoločnosti odkázané.

Ako konštatovala Danková, do budúcna je potrebné zlepšiť spoluprácu so všetkými zúčastnenými stranami v zdravotníctve a zamerať sa na problematiku dlhodobej zdravotnej starostlivosti a benefitov pre pacientov. "Zachovať treba aktivity v oblasti šírenia benefitov zdravotníckych pomôcok pre pacientov a laickú verejnosť, nakoľko máme spätnú väzbu, že niekedy pacienti ani nemajú presné informácie, na aké pomôcky majú nárok," uviedla výkonná riaditeľka asociácie.

Aktivity SK+MED budú podľa nej naďalej smerovať hlavne do oblasti práce s pacientmi. "Plánujeme zorganizovať odbornú konferenciu, na ktorej chceme diskutovať o aktuálnych témach zdravotníctva, ako sú pohľadávky, dlhodobá zdravotná starostlivosť, spolupráca jednotlivých segmentov v zdravotníctve a iné," uzavrela Danková.