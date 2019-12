Hľadá sa obraz! Z generálnej prokuratúry zmizlo dielo za 200-tisíc, pozeral sa naň Trnka s Počiatkom

Keď sa Ján Počiatek a Dobroslav Trnka rozprávali v prokurátorovej kancelárii a pritom ich snímala Kočnerova kamera, bývalý minister financií vyjadril obdiv aj nad Trnkovým umeleckým vkusom. Nad hlavami im totiž visel obraz od akademického maliara Gustáva Mallého.

Hodnota tohto skvostu sa odhaduje na 200-tisíc eur. Trnka však v jednom momente Počiatkovi prezradí, že obraz, ktorý má na stene, nie je originál. "Toto je fotka na plátne," hovorí Trnka. Informáciu priniesli tvnoviny.sk.

To, kde je originál obrazu, sa však nevie a pátra po ňom aj generálna prokuratúra. "Generálna prokuratúra sa zaoberá všetkými skutočnosťami, ktoré vyplynuli z rozhovoru bývalého generálneho pokurátora s bývalým ministrom financií," povedala pre televíziu hovorkyňa Jana Tökölyová.

Kauza Tipos a Lemikon

Videonahrávka, ktorú zverejnil DenníkN, zachytáva stretnutie Trnku a Počiatka, počas ktorého rozoberali, čo s kauzou spoločnosti Tipos a Lemikon. „Išlo o roky ťahajúci sa súdny spor o ochranné známky, ktorý pre úroky narástol na vtedajšie dve miliardy korún – približne 66,7 miliónov eur. Tie malo Slovensko na základe podozrivého rozsudku najvyššieho súdu zaplatiť schránkovej firme Lemikon na Cypre, ktorá sa neskôr presťahovala do Panamy a dostala sa k tejto pohľadávke. Za firmou bol český podnikateľ Radovan Vítek napojený na finančnú skupinu J&T,” pripomína Denník N.

Počiatek bol podozrivý, že v kauze nechránil záujmy Slovenska, ale neznámej firmy. To, že má Slovensko platiť, rozhodol najvyšší súd, minister financií však ešte mal možnosť podať mimoriadny opravný prostriedok. Neurobil to a s Lemikonom sa tajne dohodol, ako mu peniaze vyplatí. Prvú splátku – 13 miliónov eur (400 miliónov korún) im poslal expresne rýchlo v novembri 2008, len pár dní po tom, ako po rozsudku najvyššieho súdu podpísal s Lemikonom dohodu. Až keď o dohode medzi ním a Lemikonom informovali v novembri 2008 českí novinári, vypukol na Slovensku škandál. Smer vtedy vládol so Slotovou SNS a Mečiarovým HZDS.