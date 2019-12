Kočner je na sankčnom zozname USA, tesne predtým sa zbavoval majetku, špekulatívny prevod bytov na dcéry

Americká vláda 10. decembra oznámila, že uvalila sankcie na Mariana Kočnera a jeho firmy, medzi nimi aj Správa a inkaso pohľadávok.

Deň predtým, 9. decembra, však kataster povolil prevod všetkých nehnuteľností uvedenej firmy, ktoré vlastnila v bytovom komplexe Five Stars Residence, firme Sisters, s.r.o. Spoločnosť Sisters patrí Kočnerovym dcéram Andrei a Karolíne. Kúpnu zmluvu kataster zapísal 9. decembra, Kočnerove dcéry ju podpísali 13. novembra. Informoval o tom Denník N, ktorý sa odvoláva na informácie v katastri.

Kočnerova firma sa zbavila aj bytov na Cintorínskej ulici

Firma Správa a inkaso pohľadávok previedla 2. decembra všetky svoje nehnuteľnosti aj v bytovom dome na Cintorínskej ulici v Bratislave. Aj tie prešli do vlastníctva firmy Sisters. Správe a inkasu pohľadávok zostal len nebytový priestor v komplexe Bonaparte.

Privatbanka je síce drahšia, no flexibilnejšia

Kočner bol v štandardných bankách neželaným klientom už minimálne niekoľko mesiacov, odkedy ho obvinili z podvodov so zmenkami a objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.

Americké sankcie znamenajú, že Kočner už nikde na svete neurobí nijaký bankový prevod a rovnako ani jeho šesť firiem zapojených do rôznych káuz. A ktorákoľvek osoba na sankčnom zozname USA má automaticky zablokované všetky platby aj cez slovenské banky.

Kočner sa však spoliehal na Privatbanku. Vyplýva to aj z jeho komunikácie cez aplikáciu Threema s Ladislavom Bašternákom. Bašternák Kočnerovi dlhoval peniaze a sťažoval sa mu, že mu nikde nechcú požičať. „Maroš, veľmi ma to mrzí, keby som mal, vieš, že by som ti ich hneď dal. V troch bankách má zrušili, teraz riešim ČSOB, čakám tam na odpoveď,“ uviedol Bašternák, ktorý Kočnera neskôr informoval, že v ČSOB a vo VÚB ho odmietli. „Koľko potrebuješ? A čo vieš založiť ? Možno by som sa opýtal v Privatbanke. Oni sú síce drahší, ale zas flexibilnejší. Nachystaj mi znalecké. Bonaparte nemusíš, do toho nepôjdu,“ ponúkal pomoc Kočner.

Globálny sankčný Magnitského zoznam, kam Kočnera umiestnili, je celosvetový nástroj využívaný Spojenými štátmi proti zločincom zodpovedným za porušovanie základných ľudských práv alebo za korupciu. Od roku 2016 tento zákon s celosvetovou platnosťou oprávňuje vládu USA sankcionovať tých, ktorých považuje za porušovateľov ľudských práv - môže im zmraziť aktíva a zakázať vstup na územie USA. Marian Kočner čelí obžalobe v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Vo väzbe je za údajné falšovanie zmeniek TV Markíza a marenie spravodlivosti.

„Toto opatrenie americkej vlády zabezpečí, že Marian K. nebude používať americké finančné systémy alebo finančné zdroje v USA s cieľom narúšania riadneho priebehu súdnych konaní. Opatrenie zároveň chráni americký finančný systém pred možným zneužitím zo strany Mariana K.,“uviedol na brífingu hovorca amerického veľvyslanectva na Slovensku Griffin Rozell.