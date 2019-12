Vodiči, pozor! Na cestách sa tvoria snehové jazyky, Donovaly uzavreli pre husté sneženie

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

DOLNÝ KUBÍN - Horské priechody Donovaly a Šturec (cesta I/14 sedlo Malý Šturec - Dolná Štubňa) sú uzatvorené pre nákladné vozidlá nad 10 m dĺžky pre husté sneženie. Na Orave v okresoch Dolný Kubín a Trstená sa tvoria na cestách R3, I/59, I/78, II/520, II/583, II/584 a III/2247 snehové jazyky. Silné sneženie obmedzuje dohľadnosť do 50 m v okolí lokality Námestovo, do 100 m v okolí lokalít Horelica, Svrčinovec, Čadca, do 200 m v Tatranskej Štrbe. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojej stránke.