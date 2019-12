Šéf demolačných prác poslal Prešovčanom dojemný list: Otvorene aj o paneláku smrti, stačilo kýchnuť a...

Technický riaditeľ divízie demolácií spoločnosti Cannoneer group s. r. o. Jiří Raszka realizoval so svojim tímom hlavnú časť asanačných prác na 12-poschodovom bytovom dome. Jeho otvorený list zverejnilo mesto Prešov na svojom webe. Z úprimných slov Čecha je citeľné, že ho to, čo sa stalo, poznačilo.

Jiří Raszka Zdroj: presov.sk, TASR – Roman Hanc

"Drahí moji Prešovčania, dovoľte mi na moment vrátiť sa vo svojich spomienkach k 6. decembru. Vtedy som Vás ešte nepoznal a všetko, čo sa odohrávalo po strašnom výbuchu vo Vašom meste, som sledoval iba na diaľku. Bolo ťažké uveriť, že zábery horiaceho paneláku, ktoré som videl v správach, sú skutočné," napísal.

Náročná misia

Ako ďalej dodal, ani na moment mu neprišlo na um, že niekedy bude stáť na mieste hrozivej tragédie. Prešlo niekoľko dní a Raszka sa dozvedel, že Prešov potrebuje pomoc ich firmy. Komplikovaný transport sa napokon podarilo zrealizovať veľmi rýchlo a 13. decembra s jeho tímom dorazili až na Mukačevskú ulicu.

"Čakala nás tu náročná misia, pred ktorou sme doteraz ešte nestáli. Podpora Vás, Prešovčanov, bola pre našich pracovníkov nesmierne dôležitá. Chcel by som sa Vám preto úprimne poďakovať za všetku tu energiu, ktorú ste nám posielali, aby sme boli schopní urobiť absolútne maximum k odstráneniu mementa hrôzy na Mukačevskej 7, a tiež k zabezpečeniu bezpečia pre tých, ktorí bývajú v okolitých bytovkách," pokračoval.

Energia miestnych bola podľa neho neskutočná a v meste na východnom Slovensku zažili údajne aj niekoľko zázrakov. "Dovoľte mi Vás požiadať, aby ste teraz všetku energiu posielali smerom k Vašej radnici a k ľuďom, ktorí budú aj ďalej riešiť a odstraňovať všetky následky obrovského nešťastia," napísal k záveru.

Stačilo by kýchnuť...

Raszka sa však prostredníctvom e-mailu vyjadril aj k stavu, v ktorom bol panelák smrti po výbuchu. S jeho dovolením napokon mesto zverejnilo aj obsah tejto správy.

Spočiatku sa totiž nehovorilo o úplnej demolácii, ale o tom, že zmiznú len štyri vrchné poschodia. Budova však bola príliš zničená, bolo nutné ju zrovnať so zemou. To podčiarkli aj slová odborníka z Českej republiky.

Zdroj: Topky/Miro Vacula

"Verím, že pohľad z diaľky na panelák číslo 7 mohol pred jeho asanáciou vzbudzovať v ľuďoch dojem toho, že všetko je skoro v poriadku. Niektorým sa napríklad mohlo zdať, že by stačilo vziať len metly a upratať, zaskliť znovu okná a po vymaľovaní by bolo zase všetko v úplnom poriadku," poznamenal a poukázal na snímky hasičov z útrob zničeného paneláku.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Ako ďalej objasnil, panely obvodového plášťa vytlačené explóziou boli zaizolované tepelnou izoláciou, ktorá je vysoko nasiakavá. Každá kvapka vody izoláciu preťažila a panely sa teda podľa odborníka mohli kedykoľvek zrútiť. Navyše zmizlo schodisko, ktoré bolo jediným prístupom bytových jednotiek. Po jeho zrútení sa do nich dalo vliezť jedine oknami.

"Keď sa pozriete na fotografie vnútorných konštrukcií, myslím si, že aj pre neštudovaného človeka v odbore staviteľstvo, či kohokoľvek bez znalosti stavebnej statiky je jednoznačne zrejmé, že stačilo v úvodzovkách kýchnuť a všetko sa mohlo okamžite zrútiť," okomentoval.

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

Nemožno však podľa neho povedať, v akom rozsahu, a ani v akom smere. "Keď k tomu pripočítame obrovské teploty požiaru, ktoré úplne zmenili fyzikálne vlastnosti betónových konštrukčných prvkov, popravde sa čudujem, že to zostalo držať tak dlho," dodal s otázkou, či si naozaj ešte niekto myslí, že by bolo bezpečné do takejto budovy vstúpiť. "Ja by som tam neposlal ani toho psíka od záchranárov," uzavrel.