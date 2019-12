Desivé FOTO z nehody vo Zvolene: Pre chybu mladej vodičky 13 zranených!

Zvolenskí policajti objasňujú dopravnú nehodu, ktorá sa odohrala v nedeľu (22. 12.) v skorých ranných hodinách na križovatke pod Zvolenským zámkom.

Podľa doterajších zistení polície 19-ročná vodička osobného auta pri predchádzaní križovatkou, v čase, keď nefungovala svetelná signalizácia, nedala prednosť v jazde dodávke. Následne došlo k zrážke, po ktorej sa zranilo trinásť ľudí.

Dodávkové vozidlo, v ktorom sedelo osem ľudí, viedol 61-ročný šofér zo Spišskej Novej Vsi, viezol domov opatrovateľky vracajúce sa zo Švajčiarska. Prvú zastávku mal práve vo Zvolene. „Tu som mal 500 metrov do cieľa prvú pani vyložiť a bohužiaľ,“ opísal pre televíziu JOJ nešťastný incident muž.

Mladá šoférka viezla štyroch kamarátov, zrejme sa vracali domov. Tínedžerka však dodávke nedala prednosť v jazde. „Ja som išiel po hlavnej ceste, a od mesta išli s tým seatom, nedala mi prednosť, a takto to dopadlo, ja som sa ešte uisťoval, či som na hlavnej, lebo nie som zo Zvolena,“ dodal vodič dodávky.

Hasiči a záchranári na mieste pomáhali spolu až 13 účastníkom dopravnej nehody. Niektorí vyviazli s odreninami, no viacerí utrpeli ťažké zranenia. V nemocnici malo skončiť až 8 ľudí. Najvážnejší bol stav spolujazdca z osobného auta. „Jedna osoba bola transportovaná v kritickom stave na umelej pľúcnej ventilácii do nemocnice v Banskej Bystrici, 7 osôb bolo transportovaných do nemocnice vo Zvolene a v Banskej Bystrici,“ povedal Andrej Hirjak z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.

Na mieste bol aj znalec z odboru cestnej premávky. Nehoda je v štádiu vyšetrovania.

