Domáce práce pred sviatkami u politikov: Remišovej relaxovanie a ... flákač Rajtár!

BRATISLAVA - Poznáme to a nemáme to všetci veľmi radi, no je to niečo, čo je potrebné pred sviatkami urobiť. Minimálne pred tými vianočnými. Veru, je to tak. Domácim povinnostiam sa nevyhneme nielen my, ale aj naši zákonodarcovia. Niektorí to berú ako oddych, no sú aj takí, ktorí sa doma flákajú.

Blahová nešťastná z umývania okien, Galkovci si práce delia

S upratovaním priestorov v domácnosti sa zverila poslankyňa Demokratickej strany Natália Blahová. Prácu si doma delia, no spokojná ňou nie je. "Doma je nás veľa, preto si prácu vždy nejak podelíme. Škoda, že na mňa vždy vystane umývanie okien. Nemám to rada (úsmev)," posťažovala sa poslankyňa. Varenie či upratovanie má v domácnosti Ľubomíra Galka jasné pravidlá. "Oboje si delíme," vyšiel s farbou von Galko.

Zdroj: gettyimages

Bugár má o gazdinky postarané, u Petríkovcov varí muž

Predseda Mosta-Híd sa na vianočné upratovanie a varenie nemusí vôbec sťažovať, no občas aj on asistuje. "V našej domácnosti sú dve vynikajúce „kuchárky/gazdinky“, manželka a svokra. Ja im vždy rád pomôžem, hlavne pred Vianocami, lebo vtedy mám oveľa viac času, ako počas roka," priznáva Bugár. U poslankyne Spolu Simony Petrík je situácia mierne odlišná. "Varí manžel - lebo ho to baví oveľa viac ako mňa a ide mu to skvele. Upratujem väčšinou ja - lebo to zase baví mňa. Ale občas pomôže aj on," dodala poslankyňa.

Zdroj: gettyimages

U Poliačikovcov kmitajú všetci, Remišová upratovaním relaxuje

Rodina Martina Poliačika z Progresívneho Slovenska má všetky práce presne rozvrhnuté od upratovania až po varenie jedál. "Upratujeme všetci. Varím väčšinou ja s mojím otcom. Alebo s mamou. Podľa toho, kto z nich príde," povedal Poliačik. Veronika Remišová zo Za ľudí sa na upratovanie paradoxne teší, keďže sa môže odpojiť od politiky. "Každý robí niečo a snažíme sa zapojiť aj deti. Ich obľúbenou činnosťou je pečenie, niekedy pečiem len preto, aby som im spravila radosť a mohli sme to robiť spolu. Domáce práce sú pre mňa skôr relaxom od politiky," nadchla sa Remišová.

Zdroj: gettyimages

Hegerovcom pomáhajú deti, Rajtár má obrovský dlh v upratovaní

Čo sa týka upratovania a varenia u rodiny Eduarda Hegera z OĽaNO, je všetko na pravidelnom poriadku. "Varí hlavne manželka a teraz hlavne s pečením pomáha 12-ročná dcéra, ktorú to veľmi baví. S upratovaním nám pomáhajú deti. Každý podľa veku má na starosti istú časť upratovania," rozdelil úlohy Heger. Čo už na smiech veľmi nie je, je fakt, že u poslanca Jozefa Rajtára to rozhodne nie je on, kto varí či upratuje. "Nuž, v týchto oblastiach mám veľký dlh, ktorý si tak trocha váľam pred sebou (smiech)," priznal s ťažkým srdcom Rajtár z Demokratickej strany.