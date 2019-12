Prvé Vianoce Andyho Krausa s novou rodinou: Bude s nimi aj partnerkin syn... Ale hercove staršie deti nie!

Vianoce sú sviatky pokoja, radosti a najmä času stráveného s rodinou. Tá hercova sa tento rok rozrástla o nového člena, a tak to budú prvé Adelkine Vianoce. So svojimi staršími súrodencami z ockovej strany však 24. december nestrávi. Ten si dvojmesačné dievčatko užije v spoločnosti mamy, ocka a bračeka, ako si to len bábätko užiť môže.

Avšak takto bude prebiehať len Štedrý večer, ktorý si hneď ďalší deň zopakujú v šestici - k štvorčlennej rodinke sa pridajú hercove deti Boris a Zoja.prezradil nám čerstvý trojnásobný otec, ako bude tráviť najkrajšie sviatky v roku.

To však nie je zďaleka všetko. Kým slávnostnú večeru a rozdávanie darčekov pod stromčekom prežije na západnom Slovensku, tesne po sviatkoch balí rodinu a vyráža preč. „Dvadsiateho siedmeho odchádzame na Liptov, kde po Novom roku prídu decká ešte za nami,” povedal nám o svojich plánoch.

„Bude sa aj lyžovať. Priateľkin syn Tomi pred rokom začal, veľmi ho to baví, tak už sa teší. Budem chodievať s ním, takže lyže áno, ale toto bude skôr o jeho lyžovaní, ako o mojom,” povedal Kraus, ktorý s úsmevom na tvári dodal, že dôvod je prostý. Jemu by malý kopec, dostatočný pre chlapčeka, nestačil. „Nevadí, ja si to potom cez jarné prázdniny vynahradím,” teší sa scenárista.