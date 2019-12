Betlehemské svetlo je už v Bratislave: Priniesli ho skauti ako symbol pokoja a porozumenia

Betlehemské svetlo v Bratislave.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Slovenskí skauti doniesli v nedeľu betlehemské svetlo do Katedrály svätého Martina v Bratislave. Prvýkrát si budú môcť ľudia až do vianočných sviatkoch odpáliť zo svetla v katedrále. Povedala to Mária Strýčková z Federácie skautov Európy.