Spovede ľudí, ktorých spojilo šťastie v nešťastí: Príbehy z tragédie pri Nitre so šťastným koncom

Na 13. november by najradšej všetci zabudli. Potrvá však ešte dlho, kým bolesť prejde. Slovensko sa dnes zahalilo do štátneho smútku. Andreas hrôzostrašnú nehodu prežil a najradšej by na ňu zabudol. Barbora si v prvej chvíli myslela, že prišla o celú rodinu. V autobuse bola jej matka a synovec. Pre tvnoviny.sk opísali svoje pocity.

Nedá sa to opísať

V autobuse smrti sedelo osem študentov Strednej odbornej školy techniky a služieb v Nitre - Natália, Denisa, Veronika, Martin neprežili. O život prišiel aj študent gymnázia Alex. Zo školy domov cestoval aj sedemnásťročný Andreas, ktorý nehodu prežil. Na to, čo sa stalo, by najradšej zabudol, no vie, že to nebude ľahké. „To sa nedá opísať,“ povedal.

Andreas sedel na ľavej starne za vodičom. Cestu nesledoval, keď zrazu po obrovskom náraze jedna pani začala zúfalo kričať. „Kamión, ten čo išiel oproti, ležal na zemi a my sme vleteli do priekopy, a to bolo tak všetko, čo si pamätám z toho,“ povedal účastník nehody. S rozbitou hlavou a poraneným okom sa z prevráteného autobusu dostal von, sám nevie ako. Videl množstvo zranených aj tých, ktorým už nebolo pomoci.

Myslela som si, že som prišla o celú rodinu

Barbora poznala všetkých nebohých veľmi dobre. „To sú deti z ulice. Deti kamarátov, kamarátok,“ rozplakala sa Barbora. Jej 65-ročná matka s osemročným vnukom Števkom boli tiež v autobuse. Mala tam byť aj Števkova mama s ďalšími dvoma deťmi, no autobus nestihli. „Oni mali ísť všetci spolu, ja som v prvej chvíli myslela, že som stratila celú rodinu. Nevedela som sa nikomu dovolať na žiadne telefónne číslo,“ povedala Barbora.

Po hodine našla mamu a synovca v nitrianskej nemocnici. Mama mala zranenia na tvári a zlomeniny, chlapec mal zlomený nos a slabýotras mozgu. „Mama bola v šoku, zrážku si nepamätala. Števko si to pamätal, ako havarovali, ako bolo blato, tráva, veľa krvi,“ dodala. Štrnásť zranených je stále v nemocnici. Zdravotný stav 15-ročného pacienta s najvážnejšími poraneniami, ktorý bol privezený do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch, je stále kritický. Šofér autobusu skončil s odreninami.

Zvládajú to ťažko

Riaditeľka školy Dana Kročková vyjadrila rodičom, pozostalým, kamarátom spolužiakom, všetkým, ktorí ich poznali, hlbokú úprimnú sústrasť. V škol je tím psychológov z pedagogicko-psychologickej poradne, ktorí sú v triedach a komunikujú s deťmi a robia terapiu, ktorú momentálne potrebujú. „Zvládajú to ťažko, plačú na chodbách, objímajú sa, zomkli sa - proste, trúchlime spoločne, je to hrozná tragédia pre školu,“ pokračovala riaditeľka.

Nehoda autobusu a nákladného auta naloženého kamennou zmesou si v stredu vyžiadala 12 obetí, z toho päť podľa polície ešte nemalo 18 rokov. Počtom mŕtvych ide o najhoršiu nehodu autobusu na Slovensku od roku 2009. Za obete je na dnes vyhlásený štátny smútok. Rozhodla o tom vo štvrtok vláda. Smútok sa začal ráno o 8:00 a bude trvať do 20:00.