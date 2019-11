Vodiči hlásia zdržanie: Na viacerých úsekoch odstraňujú nehody

Zelená vlna RTVS informuje o nehode v Bratislave na Plynárenskej smerom na Prístavnú, vodiči tu prejdú striedavo v jednom pruhu, môžu sa zdržať v oboch smeroch. Jeden pruh je blokovaný pre nehodu v Bratislave na Námestí 1. mája pri Kollárovom námestí smerom na Mýtnu.

Nehoda sa podľa Zelenej vlny stala aj na Galvaniho na úrovni obchodného centra smerom von z mesta, blokovaný je jeden pruh, vodiči sa zdržia asi 20 minút. Nehodu odstraňujú aj na Štefánikovej smerom na Hodžovo námestie, kde sa zrazili tri autá, šoféri majú tento úsek obchádzať v protismere, kolóny sa tvoria v oboch smeroch.

Stella centrum na svojom webe informuje o nehode v Bratislave na zjazde z D1, v smere od Prístavného mosta na Gagarinovu, v úseku majú vodiči rátať so zdržaním do 20 minút. Kolóny sú aj na Gagarinovej, v smere od centra, vodiči hlásia zdržanie 25 minút. Stella centrum tiež upozorňuje vodičov, aby v úsekoch s hmlou nezabúdali na správne zapnuté osvetlenie vozidla. Na celom Slovensku, najmä v zalesnených častiach, majú vodiči podľa Stella centra rátať so zvýšeným pohybom lesnej zveri.