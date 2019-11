V Dúbravke uzavreli priecestie: Problém s dopravou chce mesto riešiť

Ilustračné foto

Zdroj: ndsas.sk

BRATISLAVA – V bratislavskej Dúbravke uzavreli vo štvrtok priecestie cez električkovú trať na M. Schneidera-Trnavského na úrovni ulíc Bagarova a Hanulova. Súvisí to s prácami na rekonštrukcii Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Rekonštrukcia priecestia bude trvať 30 dní. Najbližšie priecestie pre motorové vozidlá cez električkovú trať v smere do Dúbravky bude na úrovni ulíc Janka Alexyho a Pod záhradami. Oznámil to primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že pripravujú opatrenie na riešenie zlej dopravnej situácie v Dúbravke a okolí.