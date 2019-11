Premávka v Bratislave opäť kolabuje: Počkáte si 20 minút, pozor aj na ranné hmly

BRATISLAVA - So zdržaním desať až 20 minút musia v utorok ráno počítať vodiči na bratislavských cestách a vstupoch do hlavného mesta. Na viacerých úsekoch sa tvoria kolóny. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

So zdržaním do 20 minút musia vodiči počítať v Bratislave na Hradskej, v smere od Vrakune do centra, na Ulici svornosti a na Popradskej smerom do mesta, ale aj medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi a v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy. Dvadsaťminútové zdržanie hlásia vodiči aj za Blatným v smere k D1 a do Senca.

Zdržanie do 15 minút hlásia vodiči na D2 za Stupavou v smere do hlavného mesta, ale aj v Ivanke pri Dunaji v smere z Bernolákova do Bratislavy. Kolóny a zdržanie desať minút hlásia vodiči v Bratislave na Račianskej v smere do mesta, na D1 pred vjazdom do hlavného mesta, pred Prístavným mostom v smere od Senca, ale aj z Čiernej Vody a z Vajnôr v smere do Bratislavy.

Výstraha pred rannou hmlou platí pre polovicu Slovenska

Hmla zasiahne v utorok ráno približne polovicu územia Slovenska. Vyskytovať sa bude najmä na východnom a strednom Slovensku. V tejto súvislosti vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojej stránke.

Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozorňujú meteorológovia. Výstrahy pred hmlami platia do 10.00 h.