Hybridné SUV môže byť správnou voľbou: Ktoré za to stojí?

BRATISLAVA - Vysoký výkon v spojení s mohutnosťou, luxusným prevedením a vysokou bezpečnosťou si získali srdcia nejedného šoféra. Autá, ktoré sa vďaka štvorkolesovému pohonu neboja ani nepriaznivejšieho terénu však v posledných rokoch častokrát čelili kritike pre svoje nevýhody. Veľké auto však už viac nemusí znamenať iba vysokú spotrebu a neúnosné náklady na prevádzku. SUV s hybridným motorom mení situáciu a môže byť pre vás tou pravou investíciou do budúcna. Čo zohľadniť pri výbere správneho modelu?

Čo je vlastne hybrid?

Minimalizovať spotrebu a vypustené emisie, no zachovať pritom charakteristické prvky pre SUV – taký je cieľ mnohých automobiliek. Tie neustále prichádzajú s pokrokovými riešeniami a ako presvedčivé sa čoraz viac ukazujú hybridné pohony vozidiel. Ide o využitie dvoch pohonných jednotiek - kombinuje spaľovací motor s elektrickým. V praxi to znamená, že na palive výrazne ušetríte a životné prostredie zaťažíte podstatne menej.

Hybridné vozidlá tiež nemajú niektoré časti motora ako napríklad rozvodový remeň alebo alternátor. Z hľadiska údržby tak pri dlhodobom používaní možno ušetriť stovky eur. Zamerajme sa však na to, čo brať pri výbere hybridného SUV do úvahy.

Zamerajte sa na spôsob nabíjania

Existujú dva typy hybridných pohonov, plug-in hybrid a plný hybrid. Zatiaľ čo prvý typ treba nabíjať zapojením do elektrickej siete, pri druhom nemusíte riešiť dobíjacie stanice a nízky kilometrový dojazd. Plne hybridné SUV získava energiu do akumulátora rekuperovaním – teda využívaním energie z jazdy. Elektromotor sa automaticky dobíja napríklad pri brzdení, vďaka teplu z brzdových kotúčov. SUV s kombinovateľným pohonom je tak veľmi úsporným hlavne počas jazdy v meste, kde je brzdenie častým javom.

Hľadajte spoľahlivosť

Pri kúpe auta rátame s tým, že z času na čas niečo prestane fungovať a treba ísť do servisu. Pri niektorých autách sa to ale deje podstatne menej a práve také by nás mali zaujímať. Každoročne sa uskutočňuje množstvo prieskumov založených na skúsenostiach motoristov, ktoré vyhodnocujú spoľahlivosť jednotlivých značiek a modelov. Jedným z nich je napríklad prieskum prestížneho britského magazínu AutoExpress, v ktorom sa medzi 10 najspoľahlivejších vozidiel dostali aj modely triedy SUV, medzi ktorými najlepšie obstál Lexus RX.

Bezpečnosť na prvých priečkach

Čísla nehodovosti z našich ciest sú viac než alarmujúce a preto by bezpečnosť počas jazdy mala byť na prvom mieste. Vozidlám SUV môže pri nehode pomôcť ich robustnosť, vyberte si však také, ktoré disponuje čo najprepracovanejším bezpečnostným systémom. Vo výbave hľadajte napríklad asistenta pre udržiavanie v jazdnom pruhu, stráženie vzdialenosti či mŕtveho uhla, systém prevencie nárazov a rozpoznávanie chodcov či značiek. Kúpou bezpečného auta chránite seba, osoby cestujúce s vami a aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

Tradícia vo výrobe hybridov

Trend alternatívnych pohonov je aktuálny pomerne krátko, preto svoju úlohu zohrávajú tiež skúsenosti jednotlivých automobiliek s ich výrobou. Dlhoročnou špičkou pri ich vývoji je japonský výrobca Lexus, ktorý prvé hybridné vozidlo uviedol na trh už v roku 2004. Prémiová značka ich za viac ako 15 rokov predala vyše 1 milión kusov, pričom svoje technológie neustále zdokonaľuje a právom sa tak radí medzi najlepších. Lexus tiež ponúka najširší výber hybridných modelov bez nutnosti nabíjania, v ponuke ich nájdete až 9.

Zamierte na najvyššie priečky

Lexus, ktorý je dlhoročnou jednotkou v spoľahlivosti, vyniká okrem používania hybridných pohonov neporovnateľnou úrovňou luxusu a priestrannosti. Dôkazom je vlajkový model rodiny SUV - Lexus RX. Priekopnícky systém samonabíjacieho hybridného pohonu inteligentne kombinuje 3,5-litrový zážihový motor typu V6 s dvomi elektromotormi. Maximálny komfort zaručí kompletne kožené čalúnenie interiéru a bezpečnosť podporuje Safety System+, ktorý disponuje vyššie spomenutými asistentmi. O zábavu sa postará intuitívny multimediálny systém, ako aj samotné zošliapnutie plynu v režime športovej jazdy. Ak sa neviete rozhodnúť, ktoré SUV vám pribudne do garáže, Lexus RX sa určite oplatí zaradiť medzi horúcich kandidátov.

