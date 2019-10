Slováci by vo svojej rodine prijali radšej Žida ako moslima, vyplýva z prieskumu

BRATISLAVA - Slováci si nevedia predstaviť moslima ako člena svojej rodiny, osobu židovského etnika by boli ochotní medzi seba prijať skôr. Vyplýva to z prieskumu Pew Research Center, ktorý je zverejnený na stránke výskumného centra a ktorý ukázal výrazné rozdiely medzi západnou a východnou Európou.

Na otázku, „či by boli schopní akceptovať moslima ako člena svojej rodiny“, odpovedalo áno 47% slovenských respondentov. V prípade židovského etnika kladne odpovedalo 73%. V krajinách bývalého východného bloku je všeobecne nižšia vôľa oproti západnej Európe akceptovať moslima v rodine.

Konkrétne na Slovensku je však najvyššia v rámci krajín V4. V Česku na rovnakú otázku odpovedalo áno najmenej respondentov, 12%. V susednom Poľsku by bolo ochotných prijať moslima do rodiny 33% respondentov a v Maďarsku 21%. Najvyššia miera akceptácie je v Holandsku (88%) a v škandinávskych krajinách v Nórsku (82%), Švédsku (80%) a Dánsku (81%).

Rozdielne výsledky sú v prípade židovského etnika. Väčšina respondentov z krajín V4 by Žida ako člena svojej rodiny akceptovala, no Slováci sú tejto možnosti otvorení najviac. Miera akceptácie je na Slovensku 73%, v Česku 51%, v Maďarsku a Poľsku 57%. Pre porovnanie, v Nemecku by Žida do rodiny prijalo 69% a v Spojenom kráľovstve 69%. Aj v tejto časti prieskumu vedú Holandsko (96%), Nórsko (95%), Dánsko (92%) a Švédsko (92%).