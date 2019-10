Kauza Gorila zmobilizovala tisícky Slovákov: Protestné pochody žiadajú odstúpenie jej aktérov

Zhromaždenia s názvom Za spravodlivé Slovensko sa dnes konali v Bratislave, Trnave, Košiciach, Prievidzi, Lučenci, Brezne a Dolnom Kubíne. Tiež v britskom Londýne, Luxemburgu, dánskom Aalborgu, kenskom Nairobi, austrálskom Melbourne a amerických mestách New York, Boston a Raleigh.

Pred Národnou radou Slovenskej republiky v Bratislave sa na zhromaždení Za spravodlivé Slovensko zišli štyri až päť tisíc ľudí. Organizátori protestov Karolína Farská a Ján Gálik z iniciatívy Za slušné Slovensko volali po nezávislom vyšetrení káuz a dôveryhodnej vláde. „Zároveň kvôli zisteniam posledných dní nemôžeme mlčať ani pri konkrétnych osobách," uviedli organizátori. Na odstúpenie vyzvali sudkyňu Moniku Jankovskú a skupinu „Kočnerových sudcov", prokurátora Dobroslava Trnku, Špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. „Pán generálny prokurátor Čižnár, takmer dva roky čakáme na vaše sľúbené peklo. Konajte, alebo odíďte!" vyzvala Farská. Na odchod zo spoločenského života vyzvali aj predsedu strany Smer-SD Roberta Fica.

„To, čo sa deje, táto renesancia Slovenska, tá tu je preto, lebo dvaja ľudia zomreli, Jano a Martina," zdôraznila na pódiu investigatívna novinárka a kolegyňa Jána Kuciaka Pavla Holcová. Zároveň poprosila ľudí, aby mysleli nielen na nich, ale aj na ich rodiny, ktoré za to zaplatili najvyššiu daň. Kazateľ, výtvarník a duchovný Daniel Pastirčák neskôr prečítal pasáže blogov zavraždeného Kuciaka z roku 2014. Posledným na pódiu bol sociológ, spisovateľ a diplomat Martin Bútora. „Začnem dobrou správou, podľa výskumu zo septembra 2019 mimovládnym organizáciám a občianskym iniciatívam dôveruje väčšina občanov," povedal Bútora. Ďalej poukázal na návrhy politikov na predĺženie súčasného dvojtýždňového moratória na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky na 30 alebo na 50 dní pred voľbami. Bútora varoval, že by sa tým Slovensko zaradilo medzi štyri krajiny na svete, ktoré majú predvolebné moratórium viac ako 30 dní. Po skončení zhromaždenia ľudia zapaľovali sviečky na počesť Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pri plote, ktorý oddeľoval dav ľudí od budovy parlamentu. Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

"Aj keď sme pravdepodobný obsah nahrávky poznali už roky, až teraz, pri jej počúvaní, sa nám potvrdzujú snahy o absolútny rozpad štátu," uviedli predstavitelia iniciatívy na sociálnej sieti. "Naše požiadavky na dôsledné vyšetrenie káuz a dôveryhodnú vládu stále trvajú. Dnešnými zisteniami sa rozširujú na ďalších ľudí," dodali.

Viaceré redakcie slovenských médií dostali mailom link na zvukovú nahrávku, na ktorej má byť údajne zachytená kauza Gorila. Spis Gorila zverejnil anonym v decembri 2011. Má zachytávať rozhovory v konšpiračnom byte medzi spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom a politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006. Haščák aj Penta autenticitu nahrávky spochybňujú. Zdroj: SITA/Branislav Bibel Na verejné počúvanie nahrávky a premietanie správ z kauzy Gorila, ktoré dnes pred Úradom vlády SR organizovala strana Za ľudí, prišli stovky ľudí. Na podujatie lídra strany Andreja Kisku prijali pozvanie predsedovia opozičných strán Michal Truban (PS), Miroslav Beblavý (Spolu), Richard Sulík (SaS), Alojz Hlina (KDH) a Ondrej Dostál (OKS). Všetci vystúpili s príhovormi. Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Trubana už „takéto protesty nikdy nemôžu byť a nikdy viac nemôžeme mať takýto bordel v štáte". Sulík vyjadril presvedčenie, že je možné Smer-SD a celú jeho „bandu“ odstaviť demokratickým spôsobom od moci. Zdroj: TASR – František Iván „Viem, že v spoločnosti stále vládne skepsa, ale ubezpečujem vás, že k zmene dôjde. Keď sa zomkneme a začneme ťahať za jeden povraz, tak tento systém vymeníme,“ povedal Truban. K spoločnému postupu sa pridáva aj Sulík, ktorý zdôraznil, že 29. február 2020 bude kľúčový deň v dejinách Slovenska za posledných 30 rokov. Mal tým na mysli parlamentné voľby. Zdroj: SITA/Jana Birošová Začiatkom týždňa bola zverejnená aj komunikácia medzi Marianom K. a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom, kde sa hovorí o kompromitujúcich materiáloch zo spisu Gorila. Marian K. v nej okrem iného varoval Trnku, že ho zabijú. Dôvodom malo byť, že Trnka sa pokúsil vydierať šéfa Penty Jaroslava Haščáka Gorilou, teda nahrávkou jeho rozhovorov v konšpiračnom byte, o ktorej bol Haščák presvedčený, že už neexistuje. Za autora spisu je považovaný bývalý príslušník SIS Peter H. Od roku 2012 na prípade pracuje špeciálny vyšetrovací tím. Zdroj: SITA/Jana Birošová Za spravodlivé Slovensko prišlo na Hlavné námestie v Košiciach demonštrovať viac ako 500 ľudí. K požiadavkám protestu iniciatívy Za slušné Slovensko patrí odstúpenie osôb z funkcií v súvislosti s korupčnými kauzami. Podujatie, ktoré trvalo necelú hodinu, prebehlo pokojne a bez incidentov.

"Dôvod, prečo sme sa takto narýchlo rozhodli zorganizovať tento protest, sú dve nahrávky, ktoré boli zverejnené tento týždeň. Ak sa potvrdí pravosť ich obsahu, bude to dôkaz obludnej korupcie na najvyšších priečkach nášho štátu," uviedol pre TASR jeden z organizátorov Jakub Ivančo.

Protest reaguje na zverejnenie nahrávky Gorila, nahrávky rozhovoru bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku a podnikateľa Mariana K. i prepisy údajnej komunikácie cez aplikáciu Threema medzi bývalou štátnou tajomníčkou rezortu spravodlivosti Monikou Jankovskou a Marianom K. Na úvod protestu púšťali záznamy z oboch nahrávok.

Zdroj: TASR – František Iván

Banská Bystrica protest zrušila

Protest Za spravodlivé Slovensko, ktorý sa mal konať na Námestí SNP v Banskej Bystrici, organizátori zrušili. Oznámili to dnes na facebookovej stránke. Zhromaždenie sa nemôže podľa nich uskutočniť z organizačných dôvodov. Najbližší protest bol v Brezne a organizátori z občianskej iniciatívy Za slušné Slovensko vyzvali na jeho podporu. „Veríme, že vás to neodradí a prídete, či už do Brezna alebo iného mesta, ktoré máte blízko,“ uviedli na sociálnej sieti.