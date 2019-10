Ideálna PREDPOVEĎ počasia: Slováci, najbližšie dni sa máte na čo tešiť, bude takto krásne

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Po chladnom týždni sa Slováci opäť môžu tešiť na vyššie teploty a slnečné lúče. Zavíta k nám totiž babie leto, ktoré so sebou prinesie vlnu výrazného oteplenia. Meteorológovia zo SHMÚ predpovedajú teploty až do 24 stupňov Celzia a takmer žiadne zrážky. Ideálne počasie pre výlety do prírody.