Najnovší rebríček slovenských boháčov: Euromiliardára už máme iba jedného a zrejme ho ani nepoznáte

Najbohatší Slováci podľa magazínu Forbes bohatli aj vlani. Prví traja rozšírili svoj majetok v porovnaní s predchádzajúcim rokom o pol miliardy eur. 32 najbohatších Slovákov vlastní dohromady bohatstvo na odhadovanej úrovni 11,8 miliardy eur. Nejde o peniaze v hotovosti v pančuche či uložené na účtoch v bankách. Prevažná väčšina majetku sú podiely vo firmách, ktoré boháči vlastnia.

Po prvý raz z rebríčka vypadol rodák z Bratislavy Andrej Babiš – nie preto, že by schudobnel; má majetok 2,7 miliardy eur, ale ako český premiér je v celosvetovom rebríčku miliardárov uvedený za Česko. Do prvej desiatky ešte patrí spolumajiteľ ružomberského Mondi SCP Milan Fiľo, zakladatelia antivírusovej spoločnosti Eset Miroslav Trnka, Peter Paško a Rudolf Hrubý, ďalej Jozef a Patrik Tkáčovci z J & T Finance Group a partneri Tomáša Chreneka z Moravie Steel. Zdroj: Getty Images Do rebríčka tento rok pribudol Pavol Jakubec, spolumajiteľ I. D. C. Holding, ktorý sa usadil aj na októbrovej obálke Forbesu a v exkluzívnom rozhovore opisuje svoj vzťah k peniazom a majetku. Ďalším nováčikom je jeho spolumajiteľ vo výrobni horaliek Štefan Kassay. Tretí je kľúčový majiteľ najväčšej slovenskej stávkovej spoločnosti Niké Otto Berger s rodinou.

Typický zástupca v rebríčka je teda muž, päťdesiatnik s postupne rastúcim majetkom, ktorý tento rok dosahuje 370 miliónov eur. V aktuálnom rebríčku Forbes miliardárov sveta sú v súčasnosti dvaja zástupcovia – Ivan Chrenko a Jaroslav Haščák.

Top 20: Najbohatší Slováci (2019)

1. Ivan Chrenko (HB Reavis) – 1,39 mld. eur

2. Jaroslav Haščák (Penta Investments) – 960 mil. eur

3. Tomáš Chrenek (Moravia Steel, Agel) – 680 mil. eur

4. Milan Fiľo (Eco-Investment) – 670 mil. eur

5. Miroslav Trnka (Eset) – 660 mil. eur

6. Peter Paško – 640 mil. eur

7. Rudolf Hrubý – 630 mil. eur

8. Jozef a Patrik Tkáčovci – 600 mil. eur

9. Evžen Balko a rodina – 500 mil. eur

10. Mária Blašková a rodina – 500 mil. eur

11. Ivan Jakabovič – 500 mil. eur

12. Ján Moder a rodina – 500 mil. eur

13. Martin Kúšik – 460 mil. eur

14. Richard Marko – 350 mil. eur

15. Maroš Grund – 340 mil. eur

16. Anton Zajac – 260 mil. eur

17. Jozef Oravkin – 230 mil. eur

18. Jozef Brhel a rodina – 200 mil. eur

19. Dedičia Viliama Pančíka – 200 mil. eur

20. Ivan Kmotrík – 160 mil. eur