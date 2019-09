Zlá správa! Cez víkend sa ochladí, prízemné mrazy udrú aj v nížinách, ďalší týždeň bude ešte horšie

Tohtotýždňové denné teploty v niektorých slovenských regiónoch dosahovali až 28 stupňov. „Onedlho však príde zmena, ktorá zásadne zmení počasie na našom území,“ avizovali meteorológovia z iMeteo.sk. Tá sa podľa nich prejaví už túto sobotu. „Od severozápadu totiž cez naše územie postúpi studený front, ktorý k nám vtiahne od severozápadu o čosi chladnejší vzduch, v dôsledku čoho sa ochladí,“ uviedli s tým, že oveľa výraznejšie ochladenie sa na našom území očakáva v priebehu nasledujúceho týždňa. Vtedy by mali maximálne denné teploty klesnúť pod hranicu +20 stupňov. „Ranné teploty budú klesať k nule,“ zdôraznili meteorológovia.

Piatok

Od západu bude do strednej Európy zasahovať okraj rozsiahlej tlakovej výše so stredom nad Írskom. Bude jasno až polooblačno. Cez deň sa v horských oblastiach vyskytne prechodne aj zväčšená oblačnosť a výnimočne sa v nich objavia i prehánky. V noci a predpoludním sa bude ojedinele tvoriť hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota poklesne na 13 až 8, v údoliach miestami na okolo 6 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27, na Orave a pod Tatrami na okolo 20 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade severozápadný vietor do 5 m/s (20 km/h).

Sobota

Od západu bude do strednej Európy zasahovať tlaková výš a po jej prednom okraji postúpi od severozápadu nad Bielorusko a karpatskú oblasť studený front.

Počasie bude prevažne polooblačné. V noci sa miestami vyskytne až veľká oblačnosť. Ojedinele, najmä na severe, hrozia prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier zas sneženie. Meteorológovia hlásia ochladenie. V noci sa ochladí na 15 až 10 stupňov, v dolinách môže byť ojedinele chladnejšie. Cez deň sa oteplí na 18 až 23, na severe na 13 až 18 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný až severný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch miestami dosiahne okolo 13 m/s (45 km/h).

Nedeľa

Cez strednú Európu sa bude smerom na juhovýchod presúvať tlaková výš. Súčasne bude od západu cez Pobaltie a Poľsko postupovať teplý front spojený s tlakovou nížou nad severnou Škandináviou, ktorý čiastočne ovplyvní počasie aj na našom území.

I v závere víkendu bude polojasno až oblačno. Zrána sa ojedinele vytvorí hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota poklesne na 10 až 5, v údoliach okolo 3 stupne, aj v nižších polohách sa ojedinele vyskytne slabý prízemný mráz. Najvyššia denná teplota dosiahne 16 až 22 stupňov.

Budúci týždeň bude chladno najmä v noci

V pondelok najnižšia nočná teplota poklesne na 11 až 6, v údoliach na okolo 4 stupne. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 26 stupňov.

V utorok sa miestami vyskytnú prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. V noci sa ochladí až na 14 až 8 stupňov. Počas dňa sa zas oteplí na 16 až 22 stupňov, no na severe môže byť aj chladnejšie.