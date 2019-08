Urobme všetko pre to, aby sa história nemusela opakovať: Vyjadril sa Heger pri príležitosti SNP

Eduard Heger

BRATISLAVA - Urobme všetko pre to, aby sa história nemusela opakovať, hrdinovia Slovenského národného povstania (SNP) nám zanechali silné dedičstvo. V súvislosti so 75. výročím SNP to povedal predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger. Hnutie označilo SNP za jednu z najvýznamnejších udalostí v histórii Slovenska.