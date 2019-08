Najmenej dávame na vzdelávanie: Na TOTO Slováci mesačne vynakladajú najviac peňazí

BRATISLAVA - Slováci mesačne vynakladajú najviac finančných prostriedkov na bývanie. Výdavky na bývanie, vodu, elektrinu a plyn zaberú vyše štvrtinu z rozpočtu priemernej slovenskej domácnosti. Vyplýva to z údajov európskeho štatistického úradu Eurostat. Druhou najnákladnejšou zložkou Slovákov sú potraviny a nealkoholické nápoje, na ktoré vynakladajú 17 % z celkových výdavkov domácnosti. Najmenej peňazí ide na vzdelávanie, a to len 2 % z celkových mesačných výdavkov.

Ako skonštatovala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková, zvyšujúce sa ceny energií sa podpisujú pod to, že medziročne musia Slováci minúť viac peňazí práve na bývanie. "Ročný účet priemernej štvorčlennej rodiny porastie v tomto roku o desiatky eur. Za plyn si priplatíme od 11 do 50 eur ročne, za teplo asi 22 eur, elektrina vytiahne z našich peňaženiek od 7 do 80 eur za rok a drahšia voda zvýši ročné výdavky asi o 9 eur," uviedla Buchláková.

Zaujímavosťou je, že na Slovensku výdavky na bývanie zaznamenali v rámci 28 krajín Európskej únie jeden z najvyšších nárastov. "Nie je prekvapením, že vzhľadom na životný štýl Španieli vynakladajú spomedzi krajín EÚ najviac peňazí na reštaurácie a bary, a to až 15 % z ich celkových mesačných výdavkov. Najmenej je to v Rumunsku, a to necelé 2 %, čo samozrejme súvisí s finančnou situáciou v krajine," doplnila Buchláková.