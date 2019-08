Klamstvá o stretnutí Kočnera s Bugárom? Na Maldivách podľa Threemy nedošlo len k pozdravu

O stretnutí Mariana Kočnera a Bélu Bugára sme vás už vlani exkluzívne informovali. Na Maldivách sa mali údajne stretnúť a "len" pozdraviť. Tvrdil to vtedy Bugár. "Áno, je pravda, že sme sa videli v štvrtý deň našej dovolenky v reštaurácii," povedal vtedy pre Topky Bugár. "Videli sme sa aj s ďalšími ľuďmi zo Slovenska, napríklad s exmanželkou pána Drobu. Náhoda je blbec." Na otázku, či sa rozprávali odpovedal Bugár jasne. "Pozdravili sme sa."

Podľa portálu Aktuality.sk je však všetko inak. Bugár na dovolenku na Maldivy odletel v sobotu 3. marca 2018. Podľa vtedajších správ z aplikácie Threema mal byť nervózny z toho, že koalícii hrozí pád. „U Maďarov je veľmi zlá situácia. Béla to neudrží. Samozrejme, tým, že odídu z vlády, sa navždy pochovajú.“ píše sa v jednej z Kočnerových správ obvinenej Alene Zsuzsovej.

Zsuzsová mala potom Kočnera informovať o tom, že Bugár sa nachádza na Maldivách, pričom Kočner na túto správu súhlasne reagoval a dodal, že o tom vie že je tam aj "údajný mecenáš Mostu" Štefan Czucz. Kočner však pokračoval a Zsuzsovej sa pochválil tým, že so šéfom Mostu údajne raňajkoval. Na toto mu Zsuzsová odpísala "Neverím". Kočner písal ďalej: „Poobede mám sedenie s Bélom. Poviem mu, ako a čo by som urobil na jeho mieste. Myslím, že bude silno vnímavý,“.

Na druhý deň mal Zsuzsovej opäť písať o Bugárovi. „Dobré ránko. Tak sme s Bélom poraňajkovali a odfrčal na barikády…“, na čo mala Zsuzsová reagovať tvrdením, že je zvedavá, ako sa Bugár zachová. „Minimálne rok sa vláda ešte udrží, možno až do konca. Dovtedy musím mať dokončené všetky veci, lebo nikto nevie, čo bude potom.“ napísal Zsuzsovej a dodal, že: „Béla je OK, len tá jeho grupa je nejednotná.“ O niekoľko dní, 13. marca, komunikácia ohľadom Bugára stále žila. „Béla neni c***t. Nechal zadné vrátka. Veď som sa do neho aj nahučal,“ písal Zsuzsovej Kočner.

Mumla mi išla po krku

Kočner v komunikácii spomínal aj odídenkyňu z Mosta-Híd Luciu Žitňanskú. „Mumla ide do p..e. To je najväčší úspech. Tá k...a mi išla po krku. Žitňanská. Miesto mumlavej nech dôjde ktokoľvek, bude ministerstvo riadiť Monika Jankovská. A to je moja opička,“ píše sa v jednej zo správ. Jankovská podľa Aktualít na túto komunikáciu nechcela reagovať. Novinárov nasmerovala na tlačové oddelenie ministerstva spravodlivosti. Jankovskú sme ohľadom tejto komunikácie oslovili tiež. Z komunikácie je zjavné, že Kočner sa snažil o udržanie tamojšej vlády, pretože by im v prípade nástupu opozície podľa jeho vlastných slov nepomohlo ani "odsťahovať sa na Severný pól“.

Situácia sa zmenila. Pritom ešte pre nedávny veľký rozhovor pre Topky Bugár stále tvrdil len to, že sa pozdravili. "Ja si na to spomínam tak, že médiá to proti mne účelovo zneužili. Zoberte si, že idem s manželkou a ďalšími priateľmi prvýkrát na takúto dovolenku, lebo sme mali obaja 60 a 35 rokov spolu. Boli sme na dvoch ostrovoch, lebo sme tam neboli a chceli sme vyskúšať oba. Keď sme prešli na ten veľký, tak pri raňajkách sme sa stretli (s Kočnerom, pozn. red.). Pozdravil ma, ja som ho odzdravil, pár viet a tak ďalej. Okamžite o tom začali novinári nekorektne písať, že Bugár bol na dovolenke s Kočnerom," tvrdil Bugár.

Medializáciu stretnutia ďalej okomentoval tak, že ide o špinavosť. "Prepáčte, ale ktorý blbec môže toto považovať za to, že som s ním bol na dovolenke. Že som sa stretol s ním, to áno, to je pravda. No nie preto, žeby som chcel. SMK vtedy dokonca začalo rozširovať to, že Soros mi platí tú dovolenku, aby som sa tam s Kočnerom dohodol, ako zložiť túto vládu. Prepáčte. Neviete, ako to škodí mne alebo manželke. Považujem to za špinavosť," uzavrel Bugár.

Stretnutie komentovali odmietavo

Stretnutie okomentoval aj samotný Kočner ešte z čias, keď nebol vo väzbe v Leopoldove. "Nestretol som sa s pánom Bugárom, pretože výraz "stretnúť sa" (s niekým) u mňa znamená "mať dohodnuté stretnutie". Iný je výraz "stretnúť niekoho", tzn. "náhodne na niekoho natrafiť"," napísal Kočner na margo stretnutia.

"Len" o pozdrave hovorí v reakčnej sms správe aj samotný Kočner. "Pokiaľ by ste sa chceli doplňujúce opýtať, či "som pána Bugára stretol", tak moja odpoveď je "áno", pána Bugára som zahliadol v reštaurácii, pozdravil som ho," napísal dnes už obvinený Kočner.