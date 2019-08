Gál tajomníčke Jankovskej dôveruje: Kočnerova opička z Threemy kontakty razantne poprela

BRATISLAVA – Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) nemá dôvod a dôkaz na to, aby neveril štátnej tajomníčke spomínaného rezortu Monike Jankovskej. Tá sa spomína v Threeme Mariana Kočnera ako jeho „opička“. Časť komunikácie považuje za chvastúnstvo.

Gábor Gál sa pýtal tajomníčky Jankovskej, či sa s Marianom Kočnerom alebo Alenou Zsuzsovou pozná a poprela to, rovnako ako médiám minulý týždeň. Tvrdenia Mariana Kočnera označil za chválenkárstvo aj v súvislosti s jeho stretnutím s predsedom koaličného Mosta-Híd Bélom Bugárom, na ktorého mal „nahučať“. „Tí, ktorí poznáte pána Bugára, viete, že jediné čo sa naňho nedá, je nahučať,“ uviedol minister.

O stav slovenského súdnictva sa nebojí vzhľadom na to, že podľa neho je na Slovensku oveľa viac čestných sudcov, prokurátorov a policajtov ako tých nečestných. Reagoval tak na tvrdenia prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí sa na pondelňajšej (19. 8.) tlačovej besede k stavu vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka vyjadrili, že vyšetrujú trestnú činnosť predstaviteľov štátnych a justičných orgánov.

Monika Jankovská Zdroj: TASR – Martin Baumann

Reakcia na výzvu prokurátorov

Na otázku, ako reaguje na ich výzvu, aby sa títo predstavitelia dostavili dopredu na políciu, reagoval s tým, že to bude pre nich poľahčujúca okolnosť. „Vždy je možná dohoda o vine a treste, je možné podmienečné zastavenie trestného stíhania,“ poznamenal. Dodal, že na spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní myslí aj slovenský právny poriadok a poskytuje im určité úľavy v prípade kooperácie.

Zdroj: TASR/Dušan Hein

Podľa údajnej komunikácie z aplikácie Threema, ktorú zverejnil Denník N, mal mať Marian Kočner vplyv na ministerstvo spravodlivosti cez štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú. Kočner v komunikácii spomínal aj odídenkyňu z Mosta-Híd Luciu Žitňanskú, ktorú prezýval Mumla. „Mumla ide do p..e. To je najväčší úspech. Tá k...a mi išla po krku. Žitňanská. Miesto mumlavej nech dôjde ktokoľvek, bude ministerstvo riadiť Monika Jankovská. A to je moja opička,“ písal vtedy Zsuzsovej Kočner.

Jankovská pre Topky cez svoju hovorkyňu Zuzanu Drobovú reagovala, že Kočnera a ani Zsuzsovú nepozná. "Nikdy som sa s nimi nestretla a ani som nebola sprostredkovane ani priamo v žiadnej komunikácii s týmito osobami. Absolútne odmietam akúkoľvek spojitosť s týmito osobami," píše sa vo vyhlásení štátnej tajomníčky Jankovskej.