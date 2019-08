Dráma na Domaši: Opitý východniar autom ohrozoval návštevníkov, VIDEO krutá pomsta

VRANOV NAD TOPĽOU - Letné obdobie je v plnom prúde a s tým v neposlednom rade súvisia aj prázdninové radovánky pri vodných nádržiach. Výnimkou nie je ani populárne vodné dielo Domaša na východe. Policajti však museli riešiť skutočne kuriózny prípad. Podgurážený mladík sadol do auta a ohrozoval návštevníkov hudobného podujatia.

Mladík už skončil v rukách policajtov. Počas podujatia pri vodnej nádrži, kde boli umiestnené stany, sa 19-ročný mladík po požití alkoholu predvádzal jazdou na aute. Jeho vyčíňanie sa ale našťastie skončilo bez zranenia iných účastníkov. Mladík nebezpečnú jazdu musel prerušiť po tom, ako skončil v odvodňovacom systéme priehrady. Z neho sa mu už nepodarilo auto dostať. Na pomoc si musel paradoxne zavolať policajtov. Čo sa však dialo po tom bolo naozaj nečakané.

Na VIDEU sa skupina ľudí rozhodla mladíkovi pomstiť:

Niekoľko ďalších podgurážených návštevníkov zjavne rozhorčilo správanie mladíka, a tak sa rozhodli razantne konať. Ich pomsta je dokonca zachytená na videu, ktoré sa šíri sociálnou sieťou. Niekoľkí mladí muži sa rozhodli, že mladíka nevyslobodia, ale auto skotúľajú do vody. To sa im napokon podarilo premiestniť len bližšie k vode za búrlivého pokriku "do vody!" okolostojacich ľudí.

Vrak auta napokon "upratal" až starosta, ktorý si na to zobral štvorkolku.

Polícia o prípade vie

Policajné zložky boli pritom na túto akciu pripravené. "Za účelom zabezpečenia nerušeného priebehu podujatia, verejného poriadku, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky či celkového predchádzania trestnej činnosti sa na tomto podujatí aktívne zúčastnili aj policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou. Tí akciu zastrešovali po preventívnej i bezpečnostnej línii. Išlo o 92 policajtov ( služby poriadkovej polície, kriminálnej polície i kynológie, PMJ, PPÚ )," informovalo Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove v tlačovej správe.

Polícia po príchode na miesto činu zistila, že mladík si sadol za volant opitý. "19-ročný mladík z Trebišova bol obvinený z prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. V skorých ranných hodinách včerajšieho dňa ( 05.08.2019 ) ako vodič viedol osobné motorové vozidlo zn. Škoda Felícia, kde v oblasti Domaše jazdil týmto vozidlom po stanovom tábore pomedzi stanujúcich účastníkov. Vozidlom zišiel do odvodňovacieho kanálu a v jazde už nemohol pokračovať ... privolal si hliadku polície. Mladý vodič bol podrobený dychovej skúške za účelom zistenia prítomnosti alkoholu v dychu. Skúška bola pozitívna, dosiahla hodnotu 0,80 mg/L etanolu na liter vydychovaného vzduchu. Mladík je stíhaný na slobode," informovala hovorkyňa KR PZ v Prešove Jana Ligdayová.

Polícia pre portál tvnoviny.sk zároveň potvrdila, že po príchode na miesto preverovali oznámenie o poškodení auta v dôsledku niekoľkonásobného prevrátenia. Hliadka pracuje so svedkami udalosti a predviedla dve podozrivé osoby. Jedna z nich sa k poškodzovaniu priznala.