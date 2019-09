Starostovia v okolí Domaše volajú po spravodlivosti: Treba vyvodiť zodpovednosť za stav vody

KVAKOVCE - Starostovia siedmich obcí, ktorých katastre zasahujú do okolia vodného diela (VD) Domaša, žiadajú ministra životného prostredia o odvolanie vedenia Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), Odštepný závod Košice. Dôvodom majú byť závažné pochybenia, ktorých sa vedenie košických vodohospodárov podľa názoru starostov pri správe VD Domaša dopúšťa. Vyplýva to z tlačovej konferencie, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok na výletnej lodi Bohemia.

Svoje odôvodnenia opierajú starostovia o tri odborné štúdie, ktoré si dal SVP vypracovať od Výskumného ústavu vodného hospodárstva ešte v roku 2013. Ich úlohou bolo analyzovať hydrologický režim prevádzky vodnej nádrže, preskúmať základné funkcie nádrže pri zmene nadlepšenia prietoku Ondavy a navrhnúť alternatívy k zmenám v manipulácii.

Štúdie podľa nich poukázali na tri skutočnosti. Prvou je zistenie, že v danom čase SVP, Odštepný závod Košice nevyhodnocoval zozbierané hydrologické údaje. Druhým je fakt, že v rokoch 2011 a 2012 prostredníctvom malej vodnej elektrárne v Malej Domaši odtekalo z VD Domaša približne o 15 % vody viac, než sa uvádzalo v záznamoch SVP. Posledným je konštatovanie, že v určitom období nie je nutné z Domaše vypúšťať takmer žiadnu vodu.

Starostovia obcí Bžany, Holčíkovce, Kvakovce, Malá Domaša, Nová Kelča, Slovenská Kajňa a Turany nad Ondavou majú za to, že SVP, Odštepný závod Košice sa výsledkami týchto štúdií neriadi a neaktualizuje manipulačný poriadok VD. "Môže znížiť vypúšťanie z Domaše v čase napríklad veľkých dažďov, keď prítoky na jednotlivých tokoch do Ondavy pod priehradou dodávajú dostatok vody. To sa nikdy nestalo," tvrdí starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.

Podľa starostov je dôkazom nemenného manipulačného poriadku neustály problém s úrovňou hladiny Domaše. Nízka hladina má negatívny dosah na cestovný ruch. Kapraľ v tejto súvislosti ako príklad uviedol, že výletná loď Bohemia bude musieť z dôvodu malého objemu vody vo VD predčasne, v piatok (20. 9.), ukončiť svoju prevádzku.

Na tlačovej konferencii tiež zaznela výhrada voči prístupu SVP k plánovaným investičným akciám obcí. Podľa informácií starostov s nimi SVP ako správca okolia Domaše nespolupracuje, ba im kladie prekážky. V obci Kvakovce ide o spevnenie pobrežia a vybudovanie spevnených vstupov do vody pre záchranné zložky. Na povolenie projektu obec čaká podľa Kapraľových slov už tri mesiace. Obci Bžany nemalo byť vyhovené so žiadosťou o schválenie projektu výstavby cyklochodníka od oblasti Tišava po Valkov.

SVP tvrdí, že na tlačovú konferenciu nebol prizvaný, čo považuje za účelové. "Podľa čiastkových informácií, ktoré máme z médií, môžeme povedať, že sa týmto tvrdeniami budeme zaoberať a zvážime prijatie opatrení, aby sme zabránili šíreniu účelových a nepravdivých informácií, ktoré na tejto konferencii odzneli a ktoré by mohli slúžiť na presadzovanie záujmov úzkej skupiny ľudí v neprospech užívateľov vodného diela," reagovali vodohospodári na snahu starostov odvolať vedenie košického odštepného závodu