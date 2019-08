Šéf vyšetrovacieho tímu Gorily údajne smeruje do politiky: Spolupráca s Matovičom?

BRATISLAVA - Len nedávno šéf vyšetrovacieho tímu kauzy Gorila Lukáš Kyselica oznámil, že v policajnom zbore na vlastnú žiadosť končí a hneď sa vynorila otázka jeho ďalšieho profesionálneho pôsobenia. Ako sa zdá, má to namierené k Igorovi Matovičovi. Líder hnutia OĽaNO takúto spoluprácu nevylúčil. Obaja muži sa poznajú už dlhší čas.

"Dnešného dňa som podal žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru príslušníka Policajného zboru. Pokiaľ mi bude plynúť dvojmesačná výpovedná lehota, tak sa nebudem vyjadrovať k môjmu ďalšiemu pôsobeniu. Ak bude o to záujem, vyjadrím sa 1. 10. 2019," uviedol koncom júla Kyselica.

Prezídium Policajného zboru reagovalo, že ide o Kyselicovo osobné rozhodnutie. "Tím Gorila má naďalej plnú podporu vedenia NAKA. Bude ďalej pokračovať vo vyšetrovaní pod novým vedúcim, ktorý zatiaľ nie je určený," informovalo prezídium.

Kyselica síce odmietol otázky o jeho ďalšej kariére zatiaľ komentovať, ale šepká sa, že má namierené do politky. Igor Matovič, šéf hnutia OĽaNO, vzájomnú spoluprácu pre TV Markíza nevylúčil.

Zoznámenie cez manželku

„Nebudem tajiť, že v minulosti sme sa párkrát stretli. Už vtedy som sa ho pýtal, či by náhodou niečo také nezvažoval,“ vyhlásil Matovič a dodal, že ponuka stále platí. Podľa Nového Času sa Matovič s Kyselicom poznajú už dlhšie a zoznámili sa cez Kyselicovu ženu Jarmilu, ktorá pracovala pre bývalú Matovičovu firmu.

„Poznáme sa už dlhé roky v rámci začiatkov vo firme. Ale to bolo už veľmi dávno, keď ešte pán Matovič ani neuvažoval, že vstúpi do politiky. Ja pracujem vo firme od roku 2000,“ povedala Jarmila Kyselicová, ktorá manžela zoznámila so svojím bývalým šéfom na firemnom večierku.

Kyselica tvrdí, že sa známosťou s lídrom OĽaNO nikdy netajil. „Už možno pred desiatimi rokmi, keď sa riešili viaceré Matovičove kauzy, tak ja som povedal, že Matovičove kauzy mi nedávajte, ja ho poznám a bodka. Nadriadeným som to hovoril, aj prokurátor Kováčik o tom vedel. To sa nedáva na papier,“ uviedol Kyselica.

Kauza Gorila

Na čele tímu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pre vyšetrovanie kauzy Gorila bol Lukáš Kyselica od 1. decembra 2016. Dovtedy bol jeho členom. Vo funkcii nahradil dovtedajšieho šéfa tímu Mareka Gajdoša, ktorý odišiel na vlastnú žiadosť do civilu. Kyselica pôsobí v ozbrojených zboroch vyše 20 rokov. V tíme Gorila, ktorý vznikol 9. januára 2012, bol od 26. januára 2012.