Mal Kočner kontakty naozaj všade? Sudkyňa Najvyššieho súdu vylučuje, že je Norou z jeho SMS

BRATISLAVA - V medializovanej komunikácii z mobilnej aplikácie Threema, ktorú používal Marian Kočner, sa spomína aj istá Nora. Má ísť o sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Tá to však vo svojom stanovisku odmietla.

Podľa zistení portálu noviny.sk je "Nora", ktorá sa spomína v údajnej komunikácii Mariana Kočnera a Norberta Bödöra, sudkyňou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorá má na nitrianskych podnikateľov blízke väzby.

„Super,“ údajne písal v správe, ktorú zverejnil portál DenníkN, Kočner: „Keď bude potvrdený rozsudok KS (september-november) idú hneď do konkurzu. Všetko mám nachystané. Budeme možno potrebovať Norinu pomoc. Preberieme osobne," malo stáť v komunikácii s Norbertom Bödörom.

Má ísť o sudkyňu Najvyššieho súdu SR Noru Halmovú, ktorá bola do roku 2014 krajskou sudkyňou. Tá však Kočnerove prípady nikdy neriešila. S Kočnerom aj Bödörom ju zoznámil jej exmanžel.

"V súvislosti s medializovanou komunikáciou medzi Mariánom Kočnerom a Norbertom Bödörom, by som rada uviedla, že absolútne vylučujem, aby mohlo ísť o moju osobu. Nikto ma pri spomínanej kauze zmeniek nekontaktoval. Zásadne odmietam, že by som pre nich čokoľvek vybavovala či im bola akokoľvek nápomocná," napísala Halmová v stanovisku.

"Musím povedať, že možnosť ovplyvniť kauzu zmenky z mojej strany ani nikdy nebola možná, nakoľko od roku 2014 nie som sudkyňou krajského súdu. Na krajskom súde som v minulosti pôsobila, avšak ako sudkyňa správneho kolégia, ktoré sa v rámci svojej rozhodovacej činnosti zmenkami nezaoberá. Môžem s plnou zodpovednosťou prehlásiť, že aj v prípade, ak by sa ma ktokoľvek snažil ovplyvniť vo svoj prospech, v žiadnom prípade by nebol úspešný," píše ďalej sudkyňa s tým, že zároveň absolútne odmieta informácie, že by som sa poznala s médiami spomínanou nitrianskou skupinou bödörovcov.

"Je pravdou, že pána Bödöra poznám, avšak už viac ako osem rokov nie sme v kontakte. Rovnako odmietam akýkoľvek kontakt s Mariánom Kočnerom. Poznal sa s ním len môj bývalý manžel, s ktorým som však od roku 2012 rozvedená. Čo sa týka mňa, spoločenským udalostiam, na ktoré bol Marián Kočner pozvaný som sa vyhýbala, a to aj z dôvodu, že ho nepovažujem za slušného človeka," dodala Halmová.