PRÁVE TERAZ Spomalená premávka v Bratislave a okolí, zdržíte sa 10 až 15 minút

BRATISLAVA - So zdržaním desať až 15 minút musia v pondelok ráno počítať vodiči na bratislavských cestách a vstupoch do hlavného mesta. Zdržia sa najmä na D2 za Stupavou v smere do mesta, v Bratislave na Hradskej v smere od Vrakune do centra a na Račianskej v smere do mesta, a to 15 minút.

So spomalenou dopravou treba počítať aj na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, v smere od Senca. Zdržanie je desať minút. Rovnako sa vodiči zdržia z Čiernej Vody a Vajnôr v smere do Bratislavy, ale aj za Studeným a Miloslavovom v smere do hlavného mesta. V Moste pri Bratislave v smere do Bratislavy je zdržanie 15 minút a v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy je podľa Stella centra potrebné počítať so zdržaním do 20 minút.

Vodiči tiež hlásia nehodu na Vajnorskej v križovatke s Odborárskou smerom do centra. Na zdržanie v doprave upozornila Zelená vlna RTVS. Obmedzená je aj doprava v Rakúsku v smere na letisko. Na A4 od Brucku a výjazdu z A6 pracujú cestári, zároveň odstraňujú nehodu. Zdržanie je do 30 minút.