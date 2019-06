Vodiči, pozor! Pravidlá cestnej premávky sa budú meniť: Tu sú novinky

Podľa novely by ostalo povolené telefonovanie za volantom s pomocou handsfree, zakázané však má byť držanie mobilu v ruke. Okrem toho sa toto pravidlo má vzťahovať aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo podobné zariadenia. Za porušenie týchto pravidiel sa zároveň zdvojnásobnia pokuty.

Zákaz telefónov

„Zákaz používať telefónny prístroj okrem telefonovania s hands free sa upravuje tak, aby bolo zakázané ho aj držať v ruke a aby sa toto pravidlo okrem telefónu vzťahovalo aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia,“ uviedlo ministerstvo vnútra.

Za dôležité zmeny rezort považuje tiež úpravu parkovania na chodníku tak, aby "nebolo možné jazdiť po chodníku, ale zaparkovať len na chodníku priľahlom k ceste" alebo striedavé radenie, tzv. zipsovanie, aj pri zbiehaní jazdných pruhov. Rezort chce tiež rozšíriť vodičské oprávnenia pre mladých vodičov. „Navrhujeme, aby bolo možné vodičské oprávnenie skupiny C a CE udeliť už v 18 rokoch (oproti 21 rokom) a vodičské oprávnenie skupiny D a DE už v 21 rokoch (oproti 24 rokom),“ uviedol rezort.

Pokuty sa zvýšia

V zákone o priestupkoch sa navrhuje rozlišovať medzi reálnym útekom z miesta dopravnej nehody a odídením z miesta škodovej udalosti, čo sa v súčasnosti pri určovaní výšky pokuty nerozlišuje. „Miesto pokuty 300 až 1 300 eur a zákazu činnosti na jeden až päť rokov bude možné za to uložiť pokutu 200 až 1 000 eur a zákaz činnosti do päť rokov,“ uviedol rezort. Zvýši sa aj horná hranica pokuty za používanie mobilov a podobných zariadení počas vedenia vozidla z 50 eur na 100 eur v blokovom konaní a zo 100 eur na 200 eur v riadnom konaní.

V rámci objektívnej zodpovednosti sa navrhuje zaviesť pokuta 300 eur za neumožnenie prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy a za zneužitie záchranárskej uličky a 99 eur za nevytvorenie záchranárskej uličky a za nezastavenie na značke Stoj, daj prednosť v jazde!.

Záchranná ulička v kolóne

Jednou z vecí, ktoré chce ministerstvo riešiť, sú dopravné nehody spôsobené neskúsenými vodičmi. Plánuje preto rôzne preventívne opatrenia pre vodičov s nízkou praxou. V návrhu rezort spresňuje jazdu cyklistov s 0,5 promile alkoholu v krvi na cestičke pre cyklistov a v obci.

Novinkou by tiež mala byť povinnosť vytvoriť záchranársku uličku v kolóne na diaľnici. „Už v minulosti sa pri väčších dopravných nehodách na diaľnici ukázalo, že vodiči vytvárajú záchranársku uličku aj bez zákonného príkazu, je však potrebné pre zefektívnenie tohto správania zaviesť jednotné pravidlá vrátane postihu za jej zneužitie vodičmi vozidiel, pre ktorých nie je určená (bude to považované za porušenie pravidiel závažným spôsobom, pričom to bude možné sankcionovať aj prostredníctvom objektívnej zodpovednosti),“ napísal rezort.

Prilbu už nemusíte mať

Zmeniť sa má aj postavenie účastníkov cestnej premávky. „Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa výslovne zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla, v súčasnosti sa totiž zaraďuje medzi chodcov,“ avizuje rezort. Nové pravidlá budú platiť aj pre cyklistov nad 15 rokov. „Pre cyklistov nad 15 rokov sa vypúšťa povinnosť nosenia prilieb mimo obce (pre deti do 15 rokov ostáva táto povinnosť zachovaná bez zmeny, t. j. prilbu musia nosiť všade) a nosenia reflexných prvkov (povinnosť mať reflexné prvky na bicykli ostáva zachovaná),“ napísal rezort s tým, že táto zmena bola opakovane iniciovaná hromadnou pripomienkou verejnosti zastúpenou Cyklokoalíciou a zohľadňuje aj skutočnosť, že žiadny okolitý štát takúto povinnosť nemá a v rámci EÚ povinnosť nosenia prilby pre dospelých cyklistov má podľa našich dostupných informácií len Španielsko.

Ministerstvo chce novelou upraviť a zjednodušiť aj evidenciu a prehlasovanie vozidiel. "Vypúšťa sa povinnosť vlastníka vozidla predkladať dopravnému inšpektorátu tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré inšpektorátu už okresný úrad zaslal v elektronickej podobe," doplnil rezort. V minulosti museli policajti skontrolovať každé vozidlo pri jeho prehlasovaní napríklad z okresu do okresu, podľa nového zákona to tak nebude.