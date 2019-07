AKTUÁLNE Severovýchod Slovenska zasiahlo zemetrasenie: Nábytok skákal, otvárali sa skrinky

Obyvatelia severného Spiša si okolo druhej poobede všimli trasúce sa nábytky a iné príznaky. "Zemetrasenie trvalo približne 3 sekundy. Hýbali sa nám stoličky, stoly, otvárali dvierka na skrinkách. Dostala sa nám informácia, že intenzita bola 3,5 magnitúdy," uviedla svedkyňa zemetrasenia.

Zdroj: Facebook/Dobrovoľný hasičský zbor mesta Stará Ľubovňa

Svedkovia na sociálnej sieti dosvedčili, že otrasy boli citeľné aj v okolitých obciach.

Zdroj: Facebook/Dobrovoľný hasičský zbor mesta Stará Ľubovňa

Otrasy však ľudia cítili aj priamo v meste Stará Ľubovňa. "Dobrý deň, zemetrasenie bolo cítiť v Starej Ľubovni v drevenej kolibe. Keďže budova je drevená bolo cítiť pukanie dreva a celá budova sa zatriasla. Približný čas bol 14:07," popísala zemetrasenie ďalšia svedkyňa.

"Bývam v meste Podolínec, práve som stala v kuchyni pri linke, začalo strašne hučať, akoby výbuch z nejakej kotolne a bol to krátky no nepríjemný pocit tlaku do nôh a celého tela. Triasli sa poháre a naklonil sa nábytok v obývačke, tam sedela moja mama a nevedela čo sa deje. To isté potvrdili ďalší susedia na ulici Štúrova," píše vystrašená obyvateľka z Podolínca.

Zemetrasenie o magnitúde 3,2

O jave už informovala aj stránka dobrovoľného hasičského zboru. "Dnes 13.7.2019 v čase 14:07 bolo na území Slovenska zaznamenané zemetrasenie o magnitúde 3,2. Epicentrum otrasov sa nachádzalo 6 km severne od Vyšných Ružbách v hĺbke 2 km. Otrasy zaznamenalo Budapeštianske seizmologické observatórium. Otrasy mali v epicentre silu 4000 MJ rovnú 0,951 tonám TNT," píše sa v stanovisku Dobrovoľného hasičského zboru mesta Stará Ľubovňa na sociálnej sieti.

Aj podľa webu emsc-csem.org, ktorý sa tejto problematike venuje, boli otrasy práve v spomínanej lokalite. V ich stanovisku prezentujú hodnotu 3,2 magnitúdy.

Zdroj: emsc-csem.org

Epicentrum pri Vyšných Ružbachoch a Prešove

Európske stredomorské seizmologické centrum na svojej internetovej stránke informuje, že epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo šesť kilometrov severne od obce Vyšné Ružbachy a 62 kilometrov severozápadne od mesta Prešov. Epicentrum bolo v podľa údajov ESSC približne dva kilometre pod povrchom. Zemetrasenie v škále od 2,5 do 5,4 magnitúdy je podľa seizmológov možné pocítiť, nespôsobujú však väčšie škody. Vo svete ich ročne zaznamenajú 30 000 až 40 000.