MIMORIADNE Zemetrasenie v Aténach: VIDEO Ľudia so strachom vybiehali do ulíc

Otrasy zachytili naživo v štúdiách štátnej televíznej a rozhlasovej stanice ERT. Americký geologický ústav USGC otrasy vyhodnotil na 5,3 stupňa. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete či vážne škody.

View of Syntagma Square in Athens after the earthquake. Things are calm down town, people evacuated offices out of precaution pic.twitter.com/ZNRn4NPgcd — Sotiris Nikas (@NikasSotiris) 19. júla 2019

Zdroj: SITA/AP Photo/Petros Giannakouris

Mapa, ktorá zobrazuje všeobecný dosah zemetrasenia v regióne Zdroj: Twitter.com/EMSC

Aténsky inštitút geodynamiky stanovil predbežnú magnitúdu zemetrasenia na 5,1. Zatiaľ neboli hlásené zranenia ani škody. "Bolo silné, ale našťastie krátke," vyhlásil o zemetrasení jeden zo svedkov. Podľa seizmológov boli otrasy značné, pretože ohnisko bolo blízko k zemskému povrchu.

Magnitude 5.3 earthquake strikes near the Greek capital of Athens sending people running into the streets.#Athens #earthquakes pic.twitter.com/SIuooh4jXH — Tarek (@Tarekhmeid) 19. júla 2019

Ľudia v Aténach pri záchvevoch pôdy vybiehali z domov, napísala agentúra AP. Vysoké budovy v metropole boli po zemetrasení evakuované, uviedla agentúra Reuters. Naposledy v gréckom hlavnom meste zemetrasenie udrelo v roku 1999.

Just felt the 5.3 magnitude #earthquake at the airport in #Athens, #Greece. Video is people in the terminal reacting moments later pic.twitter.com/q4rgRjOL5O — Danielle Radin (@danielleradin) 19. júla 2019

Podľa miestnych médií otrasy spôsobili výpadky elektrického prúdu a telekomunikačných sietí. Hasičom v metropole volajú ľudia uväznení vo výťahoch.

Podľa informácií Černínského paláca evakuovali kvôli zemetraseniu svoje zastupiteľské úrady v gréckej metropole niektoré krajiny, napríklad Fínsko, Británia, Dánsko a Írsko. Panujú obavy, že otrasy sa môžu opakovať. EMSC zaznamenal už dve vlny následných otrasov o sile 3,2 a 3,6 stupňov Richterovej stupnice.