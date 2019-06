Historický duel Čaputová vs. Pellegrini: Premiér čoskoro oznámi dôležité rozhodnutie, čo ukázal prieskum?

Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

Pellegrini nevylúčil záujem o post šéfa Smeru - SD, strana by do leta mala oznámiť, ako pôjde do volieb

Premiér by mohol v blízkej budúcnosti oznámiť svoje rozhodnutie o tom, či sa bude uchádzať o post predsedu strany Smer-SD. „Ja si myslím, že Smer je strana, ktorá prežila obrovské množstvo vecí. Dobrých aj zlých. Patrí k najúspešnejším stranám na Slovensku, má za sebou 20-ročnú históriu. Teraz v decembri bude oslavovať 20 rokov. Je našou povinnosťou naozaj urobiť pre to všetko, aby tá strana mohla pokračovať ďalej. Nesmie to závisieť od osôb a obsadeniach. Ide o stranu, o program a o tých členov. A preto, ja si myslím, aj vzhľadom na blížiace sa parlamentné voľby, a ak našim cieľom má byť v prvom rade je dosiahnuť dobrý výsledok pre Smer – SD, tak my s nejakým zásadným rozhodnutím alebo s uzavretím diskusie o tom, ako Smer pôjde do volieb, nemôžeme čakať až do decembra tohto roku,“ vysvetlil jeho predseda.

Na otázku moderátora: „Dokedy?“ odvetil, že by bol rád, keby sme mali všetci jasno už do leta. „Ak nie do leta, tak potom naozaj najneskôr do začiatku septembra. Aby sme vedeli odpovedať na otázky: aký Smer to bude, kto ho bude reprezentovať a akým smerom sa ten Smer vydá,“ zhrnul šéf slovenskej exekutívy.

Pellegrini doplnil, že ak bude môcť tomuto procesu vo vnútri strany pomôcť, tak tomu veľmi rád pomôže. Ak by mal procesom škodiť, tak škodiť nebude. Podľa jeho slov to záleží od politiky, ktorú chce strana najbližšie roky prezentovať. Premiér pripomenul, že diskusia musí byť vo vnútri strany a nie formou odkazov cez médiá.

Môžeme si navzájom pomáhať, želá si premiér

V rámci diskusie so Zuzanou Čaputovou vyjadril aj prianie, aby ústavní činitelia v budúcnosti lepšie spolupracovali. Rovnaký názor zastáva aj Čaputová, ktorá sa chce s Pellegrinim stretávať na pravidelnej báze. Predseda vlády jej ponúkol spoluprácu. „Osobne som na to pripravený ako človek, ktorý prešiel rôznymi funkciami,“ uviedol Pellegrini. „Verím, že svoj mandát bude vykonávať budúca prezidentka, ako zástupca všetkých občanov. Som pripravený jej v prípade záujmu pomôcť a dúfam, že tá komunikácia bude vyzerať lepšie ako v súčasnosti,“ doložil.

Čaputová sa už s Pellegrinim viackrát neformálne stretla, pričom stretnutia by mohli mať po jej nástupe do úradu pravidelný charakter. „Ja ponuku pána premiéra prijímam a rovnako komunikujem aj s pánom Lajčákom. Pravidelné stretnutia by boli prospešné a súčasťou úspešnej spolupráce je komunikácia,“ skonštatovala.

Ďalšie meno v tíme Zuzany Čaputovej sa dozvieme budúci týždeň

Budúca prezidentka, ktorej inaugurácia je naplánovaná na 15. júna, priblížila tiež, kto by mohol byť jej poradcom na ústavné právo. Čaputová potvrdila, že to bude jeden z trojice ústavných odborníkov Peter Kubina, Ján Mazák a Jozef Vozár. Konkrétne meno však prezradí v priebehu nasledujúceho týždňa.

Premiér priznal porážku Smeru v eurovoľbách, o pobyte Fica vraj nevie nič

Obaja politici hodnotili aj uplynulé voľby do Európskeho parlamentu. Pellegrini priznal, že strana Smer-SD vo voľbách neuspela podľa vlastných predstáv. „Bol by som falošný, ak by som spieval oslavné ódy. Treba si to chlapsky povedať a nesnažiť sa robiť z druhého miesta prvé,“ povedal premiér, ktorý dodal, že s predsedom strany Robertom Ficom ešte o tejto téme nehovoril. Fico je momentálne súkromne v zahraničí. Pellegrini priznal, že nevie, kde sa líder strany nachádza, čo odôvodnil tým, že je to jeho súkromná záležitosť. Vraj vie len to, že odišiel na dva týždne.

Čaputová ocenila, že v eurovoľbách zvíťazili proeurópsky orientovaní kandidáti, čo je dobrým signálom smerom do zahraničia. „Som rada, že zvíťazili kandidáti, ktorí prezentujú proeurópsky postoj a tiež ma potešila volebná účasť, hoci v rámci EÚ bola najnižšia,“ priblížila Čaputová.

Nijaký z doterajších slovenských prezidentov, okrem Andreja Kisku, neoznačil svoj vlastný štát za mafiánsky, Čaputová tvrdenie svojho predchodcu odsúdila

Nastupujúca prezidentka vylúčila, že by niekedy v súvislosti so Slovenskom použila termín „mafiánsky štát“. Podotkla to na margo vyjadrenia dosluhujúcej hlavy štátu, Andreja Kisku, ktorý ako jedniný z prezidentov V4 označil svoj vlastný štát za mafiánsky. Predseda vlády tento postoj Zuzany Čaputovej ocenil. Podľa neho sa totiž Andrej Kiska vyjadril hanlivo a svoju krajinu tým urazil.

Koho by Slováci chceli za premiéra po budúcoročných voľbách?

Jednoznačným víťazom prieskumu o tom, kto by sa mal stať premiérom, sa stal súčasný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). V úlohe predsedu vlády SR by si ho želalo takmer 15 percent Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu.

Na druhom mieste, avšak len s polovičnou podporou oproti Pellegrinimu, skončil šéf ĽS NS Marian Kotleba. Za premiéra by ho chcelo takmer sedem percent Slovákov. O čosi menej - 6,7 percenta hlasov - získali zhodne v prieskume lídri dvoch strán Robert Fico (Smer-SD) a Richard Sulík (SaS). Dosluhujúceho prezidenta Andreja Kisku (3,4 percenta) predbehol v prieskume nielen Andrej Danko (3,9 percenta) z SNS, ale aj Boris Kollár (4,1 percenta) zo Sme Rodina.

Nasleduje líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič (3,3 percenta), šéf strany Most-Híd Béla Bugár (2,8 percenta) a Veronika Remišová z hnutia OĽaNO (1,3 percenta). Prepadli lídri strán Progresívne Slovensko a Spolu, keď by Michala Trubana za nového premiéra chcelo len 1,3 percenta Slovákov a Miroslava Beblavého ešte menej - 1,2 percenta. Za nimi sa v prieskume umiestnil predseda Kresťanskodemokratického hnutia Aloj Hlina (1,1 percenta). Necelé jedno percento získal aj neúspešný kandidát na post prezidenta Štefan Harabin, rovnako ako bývalý predseda strany Progresívne Slovensko Ivan Štefunko.

Ak by o novom premiérovi rozhodovali voliči strany Smer-SD vybrali by Petra Pellegriniho (56,8 percenta) pred Robertom Ficom (36,1 percenta). Pri voličoch zvyšných strán zvíťazili vo všetkých prípadoch ich súčasní lídri. Prieskum sa uskutočnil v dňoch 17. až 23. mája na vzorke 1020 respondentov.