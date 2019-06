Slováci uviazli v Egypte: Onedlho príde očakávaný návrat domov

BRATISLAVA - Slovenskí turisti, ktorí uviazli v egyptskej Hurgade a majú letieť do Bratislavy, budú cestovať na Slovensko o 3.00 h. Tí, ktorí sa vracajú do Košíc, poletia v sobotu o 20.40 h. TASR to potvrdila cestovná kancelária (CK) Sunflower Tours SK. Klienti sú momentálne ubytovaní v hoteli.

Pôvodný let cestujúcim odložili pre poruchu lietadla, doplnila kancelária. "Momentálne sa pracuje na zabezpečení náhradného letu pre všetkých 146 klientov," uviedla CK s tým, že všetci klienti majú zabezpečený hotel, v ktorom budú až do odletu.

"Klienti, ktorí letia z Hurgady do Bratislavy, budú letieť z Hurgady o 3.00 h v noci. Klienti, vracajúci sa do Košíc, budú letieť zajtra o 20.40 h," dodala CK. Tvrdí, že s klientmi sú v priamom kontakte zástupcovia kancelárie a priebežne ich informujú o situácii. O situácii informoval jeden zo slovenských turistov. Cestujúci mali po dovolenke odletieť späť domov v piatok. "Let nám zrušili a nemáme sa ako vrátiť na Slovensko," uviedol nespokojný turista. Do Egypta odcestovali na 15 dní a domov mali ísť v piatok o 14.00 h popoludní z letiska v Hurgade.