Vysoké Tatry sa pripravujú na silnú letnú sezónu: Ubytovacie zariadenia sú zaplnené na 70%

VYSOKÉ TATRY - Ubytovacie zariadenia vo Vysokých Tatrách sú už na nadchádzajúce leto zaplnené zatiaľ na 70 percent. Uviedla to výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Veronika Littvová s tým, že ich obsadenosť rastie priamo úmerne s prichádzajúcim letom.

Prioritou pre návštevníkov Tatier v letnej sezóne je podľa jej slov turistika, aj preto sa stav v ubytovacích zariadeniach často odvíja od počasia. „Ak je pekné leto, teda počasie je stabilné, ubytovacie kapacity bývajú zaplnené na 92 až 95 percent. V prípade, že je začiatok leta upršaný, ako to bolo napríklad dva roky dozadu, niektorí klienti rezerváciu ubytovania zrušili a kapacita zaplnenia bola okolo 80 percent,“ vysvetlila.

Niektorých návštevníkov však zlé počasie neodradí a počas pobytu v Tatrách si vychutnávajú ponuku Tatranského kultúrneho leta, ale aj programy, ktoré ponúkajú neďaleké mestá. „Tešiť sa môžu hlavne na podujatia, ktoré sa začínajú v júni a sú v plnom prúde do septembra,“ informovala Littvová. Práve do ich zastrešenia a s tým súvisiaceho marketingu investuje tatranská OCCR každoročne sumu v priemere od 300-tisíc do 500-tisíc eur.

Koncom júla sa bude po šiestykrát konať Benátska noc na Štrbskom Plese. Na zozname podujatí vo Vysokých Tatrách sú aj Medvedie dni na Hrebienku, ktoré sa uskutočnia v novom formáte na prelome júla a augusta, a koncom augusta dobrodružná rodinná súťaž Svište na Plese. OOCR vzniklo v roku 2012, založili ju mestá Poprad a Vysoké Tatry, obec Štrba, spoločnosť Tatry Mountain Resorts, Aquapark Poprad a Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry.