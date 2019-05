FOTO Tvrdý náraz do stromu, z auta zostal vrak: Tento vodič (63) sa druhýkrát narodil

STREDA NAD BODROGOM - K skutočne hrozivo vyzerajúcej nehode došlo v pondelok pri Strede nad Bodrogom v okrese Trebišov. Vodič si môže povedať, že pri ňom stáli všetci svätí. Po náraze do stromu totiž z auta zostal len vrak.

Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, 63-ročný vodič na Škode Rapid prešiel v zákrute do protismeru a vrazil do stromu. Podľa predbežnej lekárskej správy sa bude liečiť do 42 dní. Presné okolnosti nehody a mieru zavinenia vyšetrujú.