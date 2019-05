V Prešove zasadal krízový štáb: Dôvodom je štrajk vodičov MHD

Mesto Prešov počas dnešného dňa zvolalo krízový štáb, na ktorom prerokovali zabezpečenie dopravnej prevádzky počas trvania štrajku. Ako po rokovaní informoval viceprimátor mesta Prešov Vladimír Feľbaba, mesto je pripravené na krízový scenár. „Krízový štáb má za cieľ v prvom rade monitorovať situáciu, ktorá bude v piatok na cestách. Komunikovali sme s predstaviteľmi prešovského krajského dopravného inšpektorátu, okresného dopravného inšpektorátu, so záchrannými zložkami, hasičmi, čiže máme záujem na tom, aby v piatok bola doprava plynulá,“ uviedol viceprimátor.

Ako dnes po rokovaní štrajkového výboru agentúre SITA povedal predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (ZO IOZ) pri DPMP Daniel Straka, zatiaľ sa so zamestnávateľom na zvýšení mzdových taríf nedohodli. „Definitívne počty zamestnancov zapojených do štrajku budeme vedieť až v piatok ráno,“ uviedol Straka. Celodenný štrajk sa začne o 4:00 a potrvá až do 23:45, keď by mali odchádzať posledné linky. Ako informoval riaditeľ Dopravného podniku mesta Prešov Peter Janus, pri bežnej prevádzke je denne za volantom 130 vodičov.

Počas štrajku DPMP počíta so zapojením 30 vodičov, ktorí do štrajku nevstúpili. Zabezpečiť majú krízovú výpravu vozidiel. “Počas štrajku budú celodenne premávať na šiestich linkách, zabezpečia dopravu k nemocniciam, zdravotníckym zariadeniam a ku školám. Na ďalších linkách, ktoré sú konkretizované v našich oznamoch, bude obmedzený režim. To znamená, že interval nebude ako bežne 15 - 20 minút, ale predĺži sa na hodinu – hodinu a pol, podľa možností aké máme,“ konkretizoval Janus.

Všetky informácie bude dopravný podnik priebežne aktualizovať na svojej stránke www.dpmp.sk, stránke mesta www.presov.sk a sociálnej sieti Facebook. Oznamy budú zverejnené aj na zastávkach. Ako ale upozornil Janus, uvedené časy nemusia byť dodržané. „Pokúsime sa o to, ale nevieme garantovať dopravnú situáciu, keďže pravdepodobne viac ľudí využije individuálnu dopravu a môžu vznikať kolóny na najväčších križovatkách, kde budú stáť aj naše autobusy a trolejbusy,“ upozornil riaditeľ DPMP. Ako dodal, aktuálne informácie budú nonstop poskytovať dispečeri na troch telefónnych číslach 051/7470 204, 051/7470 268, 051/7470 209.

Ako už v stredu informoval DPMP na svojej stránke, v piatok 31. mája budú podľa cestovného poriadku pre školský pracovný deň vykonané všetky spoje na linkách 10, 15, 19, 29, 30, 37 ráno a 46. Pôjdu aj školské spoje C, D, F, T. Naopak, školské spoje A, E, G, H, J, K, M, P, S budú zrušené, rovnako ako linky 2, 5, 5D, 11, 17, 18, 20, 24, 27, 28, 32, 32A,33, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, N1, N2 a N3. Výrazne obmedzené budú linky 1, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 21, 22, 34, 38 a 45. Počas dnešného dňa na svojom webe dopravca konkretizoval časy obmedzených liniek.

Odborári sú v štrajkovej pohotovosti od začiatku apríla. Ostrý celodenný štrajk na piatok 31. mája, trvajúci od 4:00 do 23:45, ohlásili v pondelok. Pod štrajk je podpísaných 237 zamestnancov spoločnosti. Dôvodom je chýbajúca dohoda o zvýšení mzdových taríf v rámci kolektívnej zmluvy. Aktuálna požiadavka odborárov je zvýšenie hodinovej sadzby o 0,70 eura od 1. júla a o ďalších 0,30 eura od 1. januára 2020. V tomto roku by si toto navýšenie vyžiadalo zvýšenie nákladov o 500-tisíc eur, v budúcom roku o zhruba 1,4 milióna eur. Podniková kolektívna zmluva v DPMP, a.s. sa týka všetkých 322 zamestnancov, z ktorých je zhruba 190 vodičov. Uzatvorená bola 1. januára 2014 a je platná do 31. decembra 2020.

Jediným akcionárom DPMP, a.s., je mesto Prešov. Dopravný podnik v dvoch trakciách – autobusovej a trolejbusovej, ročne najazdí takmer päť miliónov kilometrov. Každoročne prepraví viac ako 30 miliónov cestujúcich. Tržby z MHD za rok 2018 dosiahli 4,1 mil. eur.