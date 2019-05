Škandalózny bilbord v Košiciach: FOTO MS v hokeji sa ledva začali a už máme celosvetovú hanbu!

Kontroverzný pútač, na ktorom, je slovenská vlajka zviazaná s ruskou a nápis "We are Slaws not untermenschen", čo v preklade znamená "Sme Slovania, nie ‚podľudia’", hokejistov šokoval. Tí prileteli do Košíc včera. „Bilbord na výjazde z košického letiska, na ktoré prileteli Nemci a Američania,“ okomentovala snímku od fanúšika satirická stránka Zomri.

Výraz "untermenschen" bol totiž používaný nacistickými nemeckými ideológiami ako pomenovanie pre "nižšie postavené osoby" a vzťahoval sa najmä na Rómov a Židov.

Na snímke provokatívny billboard pri košickom letisku. Zdroj: FB/Zomri

Z reakcie reklamnej agentúry Bigmedia, ktorá má reklamnú plochu v prenájme, vyplýva, že provokatívny bilbord pri košickom letisku bol umiestnený úmyselne. „Plocha bola prelepená na bielo, teda foto, ktoré ste poslali (zdroj Zomri) už nie je aktuálne,“ potvrdil pre Startitup zástupca obchodného riaditeľa Ivan Akimov.

Dovedna na snímku na Facebooku zareagovalo takmer 2,5-tisíc ľudí. Jedni bilbord ostro kritizujú, druhým sa celkom páči, pretože zrejme nepochopili, aké posolstvo o podradenosti rás nesie. Našli sa aj takí, ktorí si všimli, že slovo "slaws", ktoré v preklade znamená Slovania, sa v angličtine píše s "v" a nie "w". V takomto prípade znamená označenie pre kapustový šalát.