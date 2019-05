Trump čelí škandálu, do ktorého je zapletené aj Slovensko: Biznis na Prvej Avenue v New Yorku

BRATISLAVA/WASHINGTON - Americké ministerstvo zahraničia ešte v roku 2017 umožnilo siedmim zahraničným vládam prenajať si luxusné byty v Trump World Tower v New Yorku. Bez súhlasu Kongresu. Ten sa nedávno vyjadril, že o ničom nevedel. Vo veži si byty prenajímalo aj Slovensko. Ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že všetko bolo v poriadku. Trumpova organizácia považuje skutočnosti za nejasné a zavádzajúce a jasne vylúčila, že by Trump z prenájmov profitoval.

Americké ministerstvo zahraničia krátko po inaugurácii prezidenta Donalda Trumpa v roku 2017 umožnilo bez súhlasu Kongresu USA najmenej siedmim zahraničným vládam prenajať si byty v newyorskom mrakodrape Trump World Tower, ktorý šéfovi Bieleho domu patrí. Mrakodrap sa nachádza hneď vedľa budovy OSN. Medzi štátmi, ktoré si byty prenajímali, je aj Slovensko. Reportáž priniesla agentúra Reuters.

Prenájom bytov v Trump World Tower

Podľa názoru niektorých právnych expertov môže byť chýbajúci súhlas zákonodarcov porušením americkej ústavy, konkrétne ustanovenia o konflikte záujmov. Americké ministerstvo zahraničia počas prvých ôsmich mesiacov Trumpovej vlády vydalo Iraku, Kuvajtu, Malajzii, Saudskej Arábii, Slovensku, Thajsku a Európskej únii súhlas s prenájmom celkom ôsmich bytov v Trumpovom mrakodrape.

Zdroj: cityrealty.com

Americká ústava v deviatom oddiele článku jeden uvádza, že žiadna osoba zastávajúca platenú či čestnú funkciu v službách Spojených štátov nesmie bez súhlasu Kongresu prijať akýkoľvek dar, odmenu, úrad alebo titul od predstaviteľa alebo vlády cudzieho štátu. Niektorí odborníci na právo sa domnievajú, že po Trumpovej inaugurácii 20. januára 2017 sa toto opatrenie vzťahuje aj na byty v Trump World Tower.

Slovensko tvrdí, že je všetko v poriadku

Jednou zo siedmich krajín bolo aj Slovensko. Premiéra Petera Pellegriniho Trump nedávno prijal v Bielom dome. Ministerstvo zahraničia však trvá na tom, že jej nájom splnil všetky americké zákonné podmienky. „Prenájom je plne v súlade s americkou legislatívou a našimi internými pravidlami,“ reagovala pre agentúru slovenská diplomacia.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Podľa zistení to však nemusí byť celkom pravda pri americkej legislatíve. Existujú podozrenia, že z prenájmov v budove profituje americký prezident Donald Trump, a to napriek zákonu, podľa ktorého musí podobné podnikanie odobriť Kongres, povedali agentúre odborníci na americké právo.

Kongres o ničom nevedel

Profesor práva na univerzite v Yale a bývalý právny poradca na ministerstve zahraničia Harold Hongju Koh sa domnieva, že vylúčenie Kongresu zo schvaľovacieho procesu len zahmlieva obvyklé diplomatické spôsoby. „Môže to viesť k tomu, že skupina krajín obohacujúcich ľudí pri moci sa bude mylne domnievať, že to zlepší ich prístup (k americkým vládnym úradom a predstaviteľom),“ povedal Koh. Či prenajímané byty patrili Trumpovým spoločnostiam alebo súkromným osobám, nie je známe.

Mike Pence, predseda Senátu a viceprezident USA Zdroj: SITA/AP/Patrick Semansky

Trumpova firma zarobila na nájmoch a správe budov v roku 2017 pätnásť miliónov dolárov. Z daňového priznania však nie je jasné, aká suma prišla priamo z Trump World Tower. Cudzie vlády podľa zákona z roku 1982 musia pred kúpou, predajom či nájmom nehnuteľnosti v USA požiadať o súhlas americké ministerstvo zahraničia. Ak by sa takáto transakcia týkala predstaviteľov USA, je potrebné upovedomiť aj Kongres.

Zdroj: cityrealty.com

Zamestnanci Kongresu však potvrdili, že minimálne sedem vlád si prenajíma priestory v Trump World Tower bez toho, aby to prezident priznal Kongresu. Teraz sa tomu budú poslanci venovať. „Táto nová informácia vyvoláva vážne otázky o tom, že prezident a jeho firmy možno prijímali peniaze od zahraničných vlád,“ uviedol demokratický predseda výboru Snemovne reprezentantov pre dohľad a reformu Elijah Cummings. „Americká verejnosť si zaslúži plnú transparentnosť,“ dodal.

Trinásť žiadostí

Reuters sa dostal k záznamom, ktoré ukazujú, že v prvých ôsmich mesiacoch po nástupe Trumpa do prezidentského kresla poslali zahraničné vlády trinásť žiadostí na ministerstvo zahraničných vecí, aby si mohli prenajať byty alebo obnoviť prenájmy v Trump World Tower. Za prvých osem mesiacov to bolo viac žiadostí ako za predošlé dva roky. Zelenú dostalo sedem vlád, a to vlády Iraku, Kuvajtu, Malajzie, Saudskej Arábie, Slovenska, Thajska a Európskej únie ako celku. Spolu šlo o prenájom spomínaných ôsmich bytov.

Zdroj: cityrealty.com

Päť z týchto vlád si byty prenajímalo aj v roku 2015 a 2016, Slovensko medzi nimi nie je. „Schváliť to bez vedomia Kongresu vytvára druhú, nepriehľadnú koľaj zahraničnej politiky,“ povedal Koh. „Nakoniec to môže viesť k tomu, že skupina krajín bude posúvať peniaze ľuďom pri moci v pomýlenej viere, že sa k nim potom budú vedieť ľahšie dostať,“ dodal.

Biely dom ani väčšina štátov to nekomentuje

Biely dom však situáciu nekomentoval a odkázal na ministerstvo zahraničia. To zase žiadosť nasmerovalo na ministerstvo spravodlivosti, pretože sa otázka týka kauzy, ktorá je predmetom vyšetrovania. Ministerstvo spravodlivosti sa však odmietlo vyjadriť. Rovnaký postoj zaujal aj kongolomerát The Trump Organization, ktorý zastrešuje spoločnosť Trumpovho obchodného impéria. Po zverejnení článku však právnik Trump Organization Alan Garten zaslal agentúre mail, v ktorom opísal skutočnosti ako „nepresné a zavádzajúce“.

Zdroj: SITA/AP/Pablo Martinez Monsivais

Uviedol aj, že Trump World Tower vlastní kondomínium tretích strán, a preto Trump nedostane žiadne výnosy z prenájmu takýchto jednotiek. Saudská Arábia obstaranie bytu v mrakodrape Trump World Tower okomentovala tým, že poloha nehnuteľnosti je veľmi výhodná, pretože sa nachádza prakticky oproti newyorskému sídlu OSN.

„Vlády neplatia za byty v tejto budove, aby získali ústupky od Trumpa, ale jednoducho preto, že je to tam veľmi príjemné a pre nás pohodlné,“ povedal hovorca saudskoarabskej misie pri OSN Muhammád al-Kádí, ktorý v budove sám žije. Malajzia k tomu uviedla, že si v tejto výškovej budove už žiadnu nehnuteľnosť neprenajíma, ale záležitosť z roku 2017 rovnako ako zvyšné štáty komentovať odmietla. Trump World Tower bola v posledných rokoch jedinou prezidentovou budovou, kde sa vlády zaujímali o dlhodobý prenájom.

Vedenie prenechal synom

Budova Trump World Tower sa nachádza na Prvej Avenue len niekoľko minút pešo od Trump Tower, ktorá sa nachádza na Piatej Avenue a v ktorej má Trump byt. Trump World Tower vlastní americký prezident cez rodinnú firmu Trump Corporation, no po nástupe do prezidentského úradu prenechal jej vedenie svojim najstarším synom. Práve táto firma inkasuje za byty vysoké nájomné.

Zdroj: cityrealty.com

Obvinenia zo zneužívania úradu na vlastný biznis sa však objavili viackrát a niektoré sú už na súdoch. Podobné skutočnosti sa objavili aj pri nedávno otvorenom hoteli vo Washingtone, kde často prespávajú zahraničné delegácie. Štát Maryland na súde cez svojho generálneho prokurátora tvrdil, že Trump obchádza zákonnú klauzulu o daroch od zahraničných vlád. Prezidentovi právnici na súde argumentovali, že odobrenie od Kongresu je nutné len vtedy, ak platba alebo dar prichádza v súvislosti s výkonom funkcie. Federálny súd takéto chápanie darov označil tento týždeň za „nepresvedčivé a nekonzistentné“. Stále sa však čaká na verdikt, či porušujú niektoré prezidentove obchodné aktivity ústavu.

Trump World Tower

Trump World Tower dostavali v roku 2001, dávno predtým, než sa Trump stal prezidentom. Má 90 poschodí a na Manhattane patrí medzi najlukratívnejšie polohy. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti newyorského sídla OSN. Práve preto si v tejto budove prenajíma byt aj slovenské diplomatické zastúpenie pri OSN. Podľa realitného webu StreetEasy predstavoval v roku 2017 mesačný nájom bytu v mrakodrape 8 500 dolárov, čo je 2,5-krát viac ako nájom v iných budovách v rovnakej lokalite. V súčasnosti stojí byt v Trumpovej veži okolo sedem miliónov dolárov.

Zdroj: SITA/AP/Mark Lennihan

Trump World Tower je 18 rokov starý mrakodrap pri sídle OSN na Prvej Avenue, kde diplomati mali zakúpené či prenajaté byty už v čase pred prezidentským pôsobením Trumpa. Trump a jeho spoločnosti ešte vlastnia v New Yorku ďalší mrakodrap, ktorý sa volá Trump Tower a ktorý sa nachádza na Piatej Avenue. Tam je sídlo konglomerátu The Trump Organization a Trump tam má tiež rezidenciu.