Čaká nás najškaredší víkend: Modely predpovedajú sneženie, o pár hodín k nám vtrhne arktický vzduch

Situácia počas tohto víkendu vyzerá veľmi zaujímavo. Skonštatoval to meteorológ a klimatológ Pavel Matejovič. Odborník predpokladá, že najskôr v piatok prenikne po zadnej strane tlakovej níže so stredom nad Bielym morom a Murmanskou oblasťou do západnej Európy a neskôr aj do centrálneho Stredomoria od severozápadu studený, pôvodom morský arktický vzduch. „Vznikne tak výrazné teplotné rozhranie, pričom studený vzduch podmieni cyklogenézu v oblasti severného Talianska,“ spresnil.

Zdroj: SHMÚ,

Na spomenutom teplotnom rozhraní by sa podľa neho mali vyskytnúť aj výdatnejšie zrážky, na juhozápade by malo spadnúť od piatka do pondelka od 30 do 50 mm zrážok. „Zaujímavé bude tiež, v akom budú skupenstve,“ podotkol na margo toho, že modely Aladin a ECMWF predpovedajú, že aj v polohách okolo 200 m n.m. by sa na Záhorí a v malokarpatskej oblasti do dažďových zrážok mohli primiešať aj snehové vločky. Na otázku, či bude snežiť aj v Bratislave, odvetil, že „v meste asi snežiť nebude.“

Zdroj: SHMÚ, Wetteronline,

Aktuálne modely však potvrdzujú, že v Malých Karpatoch by snežiť malo. „Bude to blízko rekordov posledného dátumu s výskytom sneženia pre územie Slovenska v polohách do 200 m n. m.,“ povedal meteorológ, ktorý spomenul hneď niekoľko pamätných udalostí. „Napríklad pre Bratislavu je rekord najneskoršieho dátumu s výskytom sneženia 11. máj 1953. Ak by sa vyskytla súvislá snehová pokrývka v polohách do 200 m n. m., bolo by to k rekordu ešte bližšie. V Kamenici n. Cirochou mali snehovú pokrývku 7. mája 1957. Väčšia pravdepodobnosť výskytu snehovej pokrývky však bude v Malých Karpatoch,“ dodal.

VIDEO: V Košiciach dnes okolo 15:15 padali krúpy

Apríl bol teplotne nadnormálny

Máj sa síce začína chladným počasím, no pokiaľ ide o apríl, podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) bol väčšinou o 1 až 2 stupne Celzia teplejší než normál, pričom na východe bolo výrazne viac zrážok ako na západe. Znamená to, že v západnej polovici Slovenska skončil mesiac ako celok takmer všade zrážkovo podnormálny a vo východnej polovici územia takmer všade zrážkovo normálny alebo nadnormálny.

„V závere mesiaca nás počas dvoch dní (27. 4. a 28. 4.) ovplyvňoval výrazný studený front, ktorý postupoval pomaly od západu na východ. Na ňom sa však vyskytol výdatný krajinský dážď takmer výlučne len vo východnej polovici územia,“ spresnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej sociálnej sieti.

Ako bude v najbližších dňoch?

V sobotu bude prevažne zamračené a dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, vo vysokých polohách sneženie. Nočná teplota klesne na 9 až 4 stupňov. Denná teplota vystúpi na 12 až 17, na severe bude miestami okolo 10 stupňov. Fúkať bude slabý, na východe prevažne južný vietor do 25 km/h.

Sobota (4.5.2019). Zdroj: SHMÚ

V nedeľu bude veľká oblačnosť až zamračené, na väčšine územia dážď alebo prehánky. Vo vysokých polohách, neskôr aj v stredných, bude snežiť. Bude chladno. Nočná teplota klesne na 7 až 2, na juhu stredného Slovenska a na Zemplíne bude okolo 9 stupňov. Denná teplota sa vyšplhá na 10 až 15, na krajnom západe, v Žilinskom kraji a pod Tatrami bude väčšinou len 4 až 9 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 25 km/h, na západe miestami v nárazoch okolo 55 km/h.

Nedeľa (5.5.2019). Zdroj: SHMÚ

V pondelok bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Od stredných, na severe v noci a zrána aj v nižších polohách sneženie. Veterno a chladno. Nočná teplota 6 až 1, na juhu stredného a východného Slovenska bude miestami okolo 8 stupňov. Denná teplota 8 až 13, v severnej polovici bude väčšinou 3 až 8 stupňov.

Pondelok (6.5.2019). Zdroj: SHMÚ

V utorok bude polooblačno až oblačno, na severe a východe lokálne aj zamračené. Ojedinele slabé zrážky. Naďalej veterno a chladno. Nočná teplota 7 až 2, na severe bude lokálne okolo nuly. Ojedinele aj prízemný mráz. Denná teplota 10 až 15, na severe bude miestami okolo 8 stupňov.

Utorok (7.5.2019). Zdroj: SHMÚ

V stredu bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Len ojedinele slabé zrážky. Oteplenie. Nočná teplota 7 až 2, v údoliach bude miestami okolo nuly. Lokálne aj prízemný mráz. Denná teplota od 11 na severe do 18 stupňov na juhu.