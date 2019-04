Pripravte sa na ďalšie zdražovanie: Ceny týchto surovín vzrástli o vyše sto percent!

Vlani sa podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) SR dostal sektor produkcie pekárskych výrobkov do obrovskej krízy. Jeho hospodársky výsledok spadol z viac ako 7 miliónov na 2,9 milióna eur. „Takýto pokles je dlhodobo neudržateľný a musíme ho zastaviť. Ak sa odbytové ceny pekárenských výrobkov nenavýšia, odhadujeme, že celý sektor sa v roku 2019 prepadne do červených čísiel,“ povedala predsedkyňa spomínaného zväzu Tatiana Lopúchová, pričom spresnila, že najvýraznejšie, až o 20 až 30 percent, vzrástla cena múky. Výrazne zdražel aj mak (o 102 percent), zemiaková múka (o 34 percent), soľ (o 64 percent), škvarky (o 101 percent), energie (o 20 percent), ale cena aj pohonných látok. No najväčšiu položku podľa nej tvorili rýchlo rastúce platy.

Zdroj: Getty Images

A keďže v tohtoročnom máji vchádza do platnosti druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových nákladov a zároveň sa diskutuje aj o skrátení povinných nadčasov, firmy budú musieť prijímať nových zamestnancov, ktorých však nebudú mať z čoho zaplatiť.

Tieto skutočnosti sa tak musia odraziť na odbytových cenách. „Nakoľko predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú musieť ísť nahor,“ vyhlásila Lopúchová.

Tento negatívny dopad sa pekári snažia vyriešiť aj návrhom na legislatívne zmeny. „Slovenský zväz pekárov pripravil návrh zmeny Zákonníka práce a ostatných súvisiacich predpisov, ktorej obsahom je zmiernenie negatívnych dopadov, tzv. sociálneho balíčka, vo forme oslobodenia príplatkov od daní a odvodov v limitovanej výške. Tento návrh už bol predložený na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a veríme, že sa ním vláda SR bude čo najskôr zaoberať,“ uviedla Lopúchová.

Zdroj: Getty Images

Napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, ktorý mal pôvodne zaťažiť predovšetkým veľké obchodné reťazce, naši pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách nestretávajú s pochopením. Kým postupne dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podľa informácií zväzu odmietajú upraviť ceny. „Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ zdôvodnila predsedkyňa SZPCC SR.