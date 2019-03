Majú to v rodine: Otec muža, ktorý vraždil palicou v Dobšinej, sa vraj vyhrážal zabitím susede

Otec a brat útočníka naháňajú susedom strach aj naďalej. Otec sa podľa správ televízie Markíza vraj na dvore vyhrážal zabitím susede. V ruke mal mať rovnakú palicu, akou dobil muža jeho syn. So susedou sa dostal do sporu pre svojho druhého syna. Ten sa len pred pár dňami vrátil z väzenia a vyhrážal sa vraj svojej družke za to, že si našla nového druha, hoci majú spolu dieťa.

Zdroj: TV MARKÍZA

Krátko nato skončil v policajnej cele. Vyšetrovateľ ho obvinil z prečinu nebezpečného vyhrážania. Rovnako skončil aj jeho otec, ktorý bol v minulosti viac ako 20-krát súdne trestaný a osemkrát vo výkone trestu. Dnes sa obaja výtržníci postavili pred sudcu, aby rozhodol o ich väzobnom stíhaní. Jeho syn incident nechcel komentovať. Sudca oboch poslal do väzby.