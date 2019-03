FOTO Nespokojnosť učiteľov je na novom maxime: Na 1100 školách sú dnes oblečení v čiernom

ISU sa podľa slov učiteľky Márie Rotheinsteinovej nestotožňuje s rozhodnutiami, ktorými sa snaží vláda na čele s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martinou Lubyovou (nominantka SNS) budiť dojem pozitívnych zmien. "Chceme vyjadriť svoju nespokojnosť so stavom, v ktorom sa naše školstvo nachádza. Chýbajúce systémové zmeny, na ktoré márne čakáme, nedostatočné financovanie a platové podmienky učiteľov na chvoste Európy, ale aj rozkrádanie eurofondov, ktoré majú byť určené pre naše deti, cielená likvidácia slovenskej vedy, zákon o pedagógoch, ktorý nie je odrazom potrieb slovenského školstva," uviedla Rotheinsteinová.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Učiteľ Michal Tlelka poznamenal, že k lepšiemu školstvu nepomôžu príspevky na lyžiarske výcviky alebo obedy zadarmo. "My neodchádzame. Ak si chceme zachovať učiteľskú česť a hrdosť, nemáme na výber. Budeme vo svojich aktivitách na obrodu slovenského školstva pokračovať," povedal. Zároveň vyzval ministerku školstva, aby začala konať alebo aby zo svojej funkcie odstúpila.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Podľa Crmomana je Deň učiteľov v čiernom najmasovejším protestom od štrajkov učiteľov v roku 2016. Do protestu sa podľa neho zapojili pedagógovia materských, základných, stredných aj vysokých škôl zo všetkých krajov Slovenska. "Chceme upozorniť na to, že petíciu za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch podpísalo viac ako 19.000 podporovateľov. Loptička je teraz na strane vlády a poslancoch parlamentu. Budeme pozorne sledovať, ako budú poslanci o tomto zákone hlasovať, a to ovplyvní ďalšiu formu nátlakových akcií, v ktorých budeme pokračovať," dodal Crmoman.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

K učiteľom sa vo štvrtok pripoja aj farmári, ktorí sa počas protestnej jazdy prezlečú do čierneho na znak solidarity s učiteľmi. Protestné akcie slovenských učiteľov podporuje aj vedenie Pedagogickej komory v Česku. "Odporúčame českým učiteľom, aby vyjadrili podporu kolegom zo Slovenska tým, že vo štvrtok 28. marca prídu do práce v smútočnom – buď v čiernom oblečení, alebo s čiernou páskou," uvádza sa v stanovisku českej komory.