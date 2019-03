Najkrajšia dolina Slovenska je vyklčovaná: FOTO Ivanov zážitok pobúril tisícky ľudí, kam to speje?!

Vo Vrátnej doline nachádzajúcej sa na území národného parku platí tretí stupeň ochrany. Napriek tomu les nahradili holé miesta. „Prvé sekundy po príchode do Vrátnej popisujem ako silný šok. Cesta autobusom priniesla zdrvujúce pohľady na vyrúbané kopce,“ opisuje smutný pohľad Ivan.

Lesy boli podľa jeho slov vyrezané a stromy popadané cez turistické chodníky. „Výstup cez Poludňový Grúň na Stoh priniesol pohľad na kedysi chránenú oblasť krásnych lesov - dnes úplne vykynožené obrovské pláne bez lesov pripomínajúcu severo-Írske kopce,“ rozpráva muž. Emocionálny zážitok bol podľa neho taký silný, že nemal ani silu na to, aby zdevastovaný les zachytil objektívom.

„Krajinu som nemal silu fotiť. Vyzerala hnusne, takže som robil len detaily na niektoré zasnežené kopce, na ktorých, našťastie, v tej výške stromy nerastú. Snáď tam niekoho nenapadne bagrovať a stavať obydlia. Tu na Slovensku už človek nevie, čo čakať,“ povedal Ivan, ktorý sa na druhý deň absolvoval prechod z chaty na Grúni cez Štefanovú. Tvrdí, že les bol takmer bez stromov, pôda bola povyvracaná a bolo vidieť stopy od drevo-ťažných strojov.

Mrzí ho, že naše deti Vrátnu už nezažijú takú krásnu, aká bola kedysi. „Aspoň jednu fotku zničeného chodníka som mal silu urobiť. Bohužiaľ, toto celé chápem - peniaze. Keď mi v zime pani v agentúre ponúkla týždňový pobyt za zvýhodnenú cenu na Chopku za 1000 eur, nestačil som sa diviť, že čo dnes ľudia pokladajú za hodnotu - sedieť niekde na hotely s výhľadom na vyrúbané kopce a ani sa do tej krajiny nejdú prejsť,“ pohoršuje sa muž, ktorý sa pýta, kam to dnes speje?

Gabriela Kalašová z Národného parku Malá Fatra tvrdí, že výruby vo Vrátnej doline súvisia so spracovaním vetrovej kalamity, ktorá postihla dolinu v zime roku 2017.

Na Ivanov príspevok, ktorý bol zverejnený na Facebooku na stránke Tatry, reagovalo viac ako 2,3-tisíca ľudí. „Prestala som chodiť do Nízkych Tatier kvôli tomu, čo tam urobili s prírodou. Samé ubytovacie zariadenia, výrub aj po hodine, čo kráčate po turistickej značke. Neverila som, že toto sa udeje aj v Malej Fatre a vlastne deje sa to všade. Do prírody si má ísť človek oddýchnuť, v poslednom čase tam len trpím z pohľadu na mesačnú krajinu... Celé Slovensko sa musí spojiť!“ okomentovala Simona. „Presne pre toto do Nízkych Tatier nechodíme ani my. To nie je národný park, ale betónová džungľa s mizernými predraženými službami,“ napísala ďalšia žena. „Ja som v nízkych Tatrách nebol 15 rokov. Chcem si aspoň uchovať spomienku na to, aké boli...,“ poznamenal Tomáš.

Autorom fotografií je Nino Sadob.