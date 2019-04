Jedovatý chrobák na Slovensku: VIDEO Dokáže aj zabiť, za žiadnych okolností sa ho nechytajte!

Májky sú impozantné a spôsobom života veľmi fascinujúce živočíchy, ktoré nadchnú každého milovníka prírody. O ich jedovatosti nám porozprával Adrián Purkart z Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Májky fialové sú ľahko pozorovateľné najmä na jar, kedy majú obdobie rozmnožovania. Neštípu však ako bežný hmyz. „Odpudivý sekrét vylučujú zo žliaz na nohách v podobe malých žltkastých kvapôčok. K jeho vylúčeniu príde v čase, kedy sa májka cíti byť ohrozená, napríklad pri napadnutí iným živočíchom, alebo aj pri manipulácií rukami,“ vysvetľuje hmyzológ.

Kedy môžu májky zabiť človeka?

Ich telesné tekutiny obsahujú jedovatú látku kandaridin. „Je síce pravda, že v čistej dávke 30 mg môže byť pre človeka smrteľný, ale treba si uvedomiť, že v tele májky sa nachádza v omnoho nižšej koncentrácii,“ uviedol Purkart. "Šťastlivcom", ktorí s májkou prídu do kontaktu, odporúča, aby postihnuté miesto čo najskôr umyli čistou vodou a pozorne ho sledovali. Ak by sa stav pokožky výrazne zhoršoval, je lepšie vyhľadať lekársku pomoc. Takéto prípady sú ale vzácne. „Môže sa však stať, že ľuďom s citlivou pokožkou alebo deťom po kontakte s touto tekutinou zčervená pokožka, prípadne vzniknú pluzgiere podobné popálenine,“ varuje odborník.

Jedovatosť májok uzavrel slovami, že pre človeka nepredstavujú takmer nijaké nebezpečenstvo. „Na to, aby mohli predstavovať pre vás vážne ohrozenie, by ste ich museli niekoľko zjesť, čo pravdepodobne nikto robiť nebude,“ povedal prírodovedec.

Čítajte aj: Alarmujúci stav na Slovensku: Nebezpečné choroby z kliešťov sú smrteľnou hrozbou, odborníčka radí

Májky žijú na celom Slovensku, v týchto oblastiach ich je najviac!

Tieto zaujímavé chrobáky sa vyskytujú na celom našom území. No najväčšia šanca, že ich uvidíte na vlastné oči, je v tých najteplejších častiach Slovenska, hlavne na lúkach. „Prítomnosť májok značí, že lokalita, kde sa vyskytujú, je vhodná práve pre život samotárskych včiel, čo je v dnešnom mimoriadne nebezpečnom trende poklesu populácií opeľovačov skôr dobrá správa,“ tvrdí Purkart, ktorý má za to, že sa stačí nad nimi pokochať, prípadne ich odfotiť a nechať ďalej žiť.

Čítajte aj: Varovanie pred jedovatým chrobákom, žije aj na Slovensku: Oliver na FOTO mohol prísť o život!

Čo robiť, ak sa vám májky objavia na pozemku?

Keď máte strach o svoje deti alebo o svojich domácich miláčikov, stačí májku nabrať lopatkou do nádoby a odniesť inde. Deti treba podľa hmyzológa vzdelávať o tom, čo to je za živočícha, a prečo ho netreba brať do rúk. „Mnohí rodičia robia často chybu, že deťom predstavujú rôzne živočíchy skôr hystericky, ako je všetko fuj, ako je všetko zlé a nebezpečné, pričom vôbec nie je. Podľa môjho názoru spravia pre svoje ratolesti a pre našu spoločnosť viac, ak si do knižnice zakúpia peknú knihu o rastlinách a živočíchoch a povzbudia ich v hľadaní odpovedí na ich otázky tam,“ dodal prírodovedec.

Dospelá májka dosahuje veľkosť 10 až 40 mm. Samičky sú väčšie ako samčekovia, pretože majú bruško plné vajíčok. Je zaradená medzi druhy národného významu. Spoločenská hodnota jedného jedinca je 90 eur.