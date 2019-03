Pochybenie Nesrovnala je definitívne: Mesto dostalo za zlyhanie pri zimnej údržbu pokutu

Ivo Nesrovnal

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) skonštatoval porušenie zákona pri obstaraní zimnej údržby v Bratislave. To zabezpečovalo v decembri 2018 predchádzajúce vedenie hlavného mesta na čele s bývalým bratislavským primátorom Ivom Nesrovnalom. Pokuta bola úradom vyčíslená na 388.006 eur s tým, že pokiaľ bratislavská samospráva bude súhlasiť so všetkými zistenými skutočnosťami, pokuta sa v súlade so zákonom zníži o 50 percent na sumu 194.003 eur.