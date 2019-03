Najšťastnejšie krajiny sveta: Slováci si polepšili, predbehla nás však Guatemala, Panama aj Mexiko

BRATISLAVA - Najšťastnejšou krajinou na svete sa tento rok, rovnako ako vlani stalo Fínsko. V rebríčku 156 krajín sa za ním umiestnilo Dánsko, Nórsko, Island a Holandsko. Slovenská republika skončila na 38. mieste. Uvádza to správa, ktorú každoročne vypracováva agentúra OSN.

Najšťastnejšou krajinou na svete je tento rok Fínsko. Opakovane sa v rebríčku najlepšie darí severským krajinám, tento rok napríklad nasledujú za Fínskom na druhej až štvrtej priečke Dánsko, Nórsko a Island, na siedmom mieste je Švédsko. Slovensko si o priečku polepšilo a je na 38. mieste. Rakúsko skončilo na 10., Česko na 20. mieste. Za nami na 40. mieste je Poľsko a na 62. Maďarsko. Vyplýva to z aktuálneho Indexu svetového šťastia, ktorý v stredu zverejnila Sieť pre trvalo udržateľné riešenia Organizácie Spojených národov (OSN).

Je to o spôsobe života

Táto agentúra tradične skúma v jednotlivých krajinách okrem subjektívneho pocitu šťastia obyvateľov aj ukazovatele ako miera bohatstva, predpokladaná miera dožitia či možnosť slobodne sa rozhodovať o svojom vlastnom živote. Správa posudzuje šťastie obyvateľov jednotlivých krajín na základe toho, ako sami vnímajú faktory ako hrubý domáci produkt v prepočte na obyvateľa, dĺžka zdravého života a tiež pozorovaná miera korupcie vo vláde a v podnikaní. Všíma si tiež sociálne istoty či mieru slobody, akú cítia občania v životných rozhodnutiach.

Zdroj: Správa OSN

Správa hodnotila krajiny v šiestich kľúčových kategóriách, ktorými sú príjem, sloboda, dôvera, stredná dĺžka života, sociálna podpora a štedrosť. „Prvá desiatka krajín je silná vo všetkých šiestich kategóriách,“ povedal spoluautor správy John Helliwell, emeritný profesor Univerzity Britskej Kolumbie. A to neplatí len pre tam rodených obyvateľov.

Zdroj: Správa OSN

„Pravdou je, že vlani boli všetci Fíni šťastnejší než obyvatelia ostatných krajín, ale aj ich prisťahovalci boli najšťastnejšími prisťahovalcami na svete. Nie je to o fínskej DNA. Je to o spôsobe života,“ povedal Helliwell. Poukázal na to, že ľudia vo Fínsku platia vysoké dane za sociálnu záchrannú sieť, dôverujú svojej vláde, žijú v slobode, sú veľkorysí a starajú sa jeden o druhého.

Slovensko si polepšilo

Rozdiely medzi prvými krajinami sú malé a poradie sa každoročne mierne mení. Tento rok sa na šiestu priečku dostalo Švajčiarsko, nasleduje Švédsko, Nový Zéland, Kanada a desiatku najšťastnejších uzatvára Rakúsko, ktoré vytlačilo Austráliu na 11. miesto. Česká republika sa posunula o priečku vyššie na 20. miesto a Slovensko, ktoré predbehla Guatemala, sa ponulo takisto o priečku vyššie na 38. miesto.

Zdroj: Správa OSN

Najväčší nárast šťastia za obdobie posledných desiatich rokov zaznamenali výskumníci OSN v Benine, Nikarague, Bulharsku a Lotyšsku, no aj Slovensko je v tomto ukazovateli pomerne vysoko - na ôsmom mieste. Medzi krajinami, ktoré zaznamenali naopak najväčší prepad, sú Venezuela, Sýria, India, Grécko, Španielsko, Ukrajina a Irán.

Svetové veľmoci neskončili na prvých priečkach

Medzi prvými desiatimi štátmi neskončila žiadna zo superveľmocí. Spojené štáty si o jednu priečku pohoršili a skončili na 19. mieste. Británia síce poskočila o tri priečky vyššie, no skončila na 15. mieste. Pohoršilo si Nemecko (z 15. na 17.), Japonsko (z 54. na 58.), Rusko (z 59. na 68.) i Čína (z 86. na 93.) a India skončila až na 140. mieste. Naopak najnešťastnejšími sú podľa prieskumu ľudia v Južnom Sudáne, ktorý skončil na poslednom mieste.

Pred ním sa umiestnili Stredoafrická republika, Afganistan, Tanzánia a Rwanda. Za uplynulých desať rokov zároveň najdramatickejšie kleslo vnímanie šťastia v krajinách ako Jemen, India, Sýria, Botswana a Venezuela, čo správa pripisuje "určitej kombinácii ekonomických, politických a sociálnych" ťažkostí. Prieskumy realizoval Gallupov inštitút v rokoch 2016-2018. Správu o šťastí zverejňuje od roku 2012 inciatíva OSN s názvom Sieť na hľadanie riešení na dosiahnutie udržateľného rozvoja (SDSN).