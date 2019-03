Ministerstvo obrany chce viac vojakov: Spúšťa novú kampaň na podporu regrutácie

"Hlavným cieľom tejto kampane je eliminovať pokles záujmu o povolanie profesionálneho vojaka a rovnako tak aj zastaviť alebo pozastaviť odchodovosť skúsených profesionálnych vojakov, do ktorých výcviku a vzdelávania sme investovali nemalé finančné prostriedky a ich vedomosti sú nenahraditeľným prínosom na zvýšenie kvality Ozbrojených síl (OS) SR," povedal Gajdoš.

Heslom kampane je "Hrdinov nerobia reči, ale skutky... Pridajte sa k nám". Minister je presvedčený o tom, že každý profesionálny vojak či vojačka je hrdinom, pretože sú garantmi bezpečnosti Slovenska. Rovnako aj o tom, že práve OS SR sú inštitúciou, ktorá umožní mladým ľuďom stať sa hrdinom. Podtext kampane "Máš rád Slovensko? Dokáž to!" podľa neho reaguje na vlastenectvo.

Tvárami kampane budú samotní vojaci, ale aj deti. Gajdoš si myslí, že práve pre deti sú vojaci a hrdinovia často veľkou inšpiráciou. Doplnil, že ide aj o prepojenie so sloganom OS SR - mladé a moderné. Rezort chce v rámci kampane spolupracovať so strednými školami a úradmi práce. Prostredníctvom regrutačných centier chce osloviť fitnes centrá a plavárne, kde chce letáky umiestniť. "Práve ľudia so vzťahom k športu sú našou cieľovou skupinou," ozrejmil minister.

V tejto súvislosti doplnil, že ministerstvo pracuje aj na obnove svojej internetovej stránky. Argumentuje tým, že jej grafika už niekoľko rokov nebola obnovená a treba ísť s dobou. Kampaň chce viesť aj na sociálnych sieťach. Počas podujatí rezortu a regrutačných skupín plánuje rezort púšťať prezentačné videá. Prostredníctvom nich chce verejnosti predstaviť aj niektoré menej známe pozície v armáde, ktoré podľa šéfa rezortu dokážu zaujať. Medzi nimi spomenul napríklad potápačov, psovodov či sokoliarov v rámci štruktúry biologickej ochrany vojenských letísk.

Ako ozrejmila hovorkyňa rezortu Danka Capáková, videá sú výsledkom práce interného zamestnanca komunikačného odboru rezortu. Minister doplnil, že aj takto chceli ušetriť financie. Zdôraznil, že v tomto prípade ide o záležitosť rezortu obrany, a to aj vzhľadom na kritiku nenaplnenosti pozícií OS SR. Chýbajúci vojaci sú podľa jeho slov najžiadanejší v oblastiach ako inžinierska a letecká služba, vojenské zdravotníctvo a komunikačné a informačné systémy.

Minister zopakoval, že rezort pripravuje zmeny na zlepšenie podmienok práce vojakov. Spomenul napríklad zvyšovanie ich platov. Zdôraznil, že v zmysle platných požiadaviek musia najskôr vytvoriť organizačnú štruktúru, potom zabezpečiť techniku a následne prijímať profesionálnych vojakov. Informoval tiež o tom, že od pondelka až do 10. júna prijíma rezort prihlášky záujemcov o dobrovoľnú vojenskú službu.